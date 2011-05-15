مسئله حجاب امری فطری است / لزوم نگاه علمی به مسئله حجاب

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محمد محمدیان عصر یکشنبه در همایش علمی تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: برگزاری این همایش علمی فرهنگی اقدام شایسته ای است که از همین رو از دست اندرکاران این همایش قدردانی می شود و در سالهای گذشته نیز برگزاری چنین همایشی بی سابقه بوده است.

وی افزود: در سالهای اخیر با همه دغدغه هایی که در زمینه عفاف و حجاب وجود دارد متاسفانه توجه کافی به این موضوع نشده و برگزاری چنین همایشهایی حرکت خوبی است که باید تداوم یابد و نباید کارهای فرهنگی را به حراست و ... سپرد و باید در محیطهای علمی به این موضوع پرداخته شود.

این مسئول با اشاره به لزوم نگاه علمی به مسئله حجاب، بررسی این موضوع و تبیین عفاف و حجاب در دانشگاهها را خواستار شد.

وی بیان کرد: حجاب زینت است و پوشش ابعادی فطری دارد و در همه فرهنگها و تمدنها نیز به این موضوع اشاره شده است.

اختلاف نظر در خصوص میزان پوشش است

محمدیان تاکید کرد: در خصوص میزان پوشش اختلاف نظر وجود دارد و در حالت کلی همه کشورها و ملیتها پوشش را در حالت کلی قبول دارند و با برهنگی مخالفند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای غیر مسلمان نیز مثلا حاضر نیستند در برنامه ای خبری با خبرنگاری بدون پوشش مصاحبه کنند و این نشان می دهد که حدی از پوشش مورد توجه همه است.

محمدیان با تاکید بر اینکه اصل پوشش فطری است بحثهای موجود در خصوص مسئله پوشش را پیرامون محدوده پوشش عنوان کرد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بیان کرد: امروز کرامت انسانی زنان و مردان در جهان به مخاطره گرفته شده است و انسان را به قدری کوچک کردند که انسان فقط در بند شکم و شهوت بماند و این موضوع نقطه اصلی اختلاف ما با چنین تمدنی است.

سو استفاده از زنان در سایتهای مستهجن

وی ادامه داد: بیش از 95 درصد سایتهای مستهجن از جسم و گوهر وجود زن استفاده می کنند و این همان دعوای ماست که این گوهر را نباید به این صورت مورد بی مهری و سو استفاده قرار داد.

محمدیان یادآور شد: در اسرائیل سالانه بیش از 200 هزار زن مورد تجاوز قرار می گیرد که بسیاری از این افراد قادر به مراجعه به پلیس نیستند.

وی وجود آمار در خصوص فسادهای اخلاقی را بی شمار خواند و افزود: باید دید چرا در کشورهای اسلامی عده ای از حجاب واهمه دارند و از این موضوع می ترسند موضوعی نیازمند بررسی است.

حجاب پرچم و نماد است

این مسئول بیان کرد: حجاب امروز یک پرچم است و یک حکم شرعی نیست یک نماد و یک سمبل است و دست کسانی داده شده که با عزت و احترام آن را به اهتزاز درآورند.

وی تاکید کرد: زنان امروز با حجاب خود این پرچم را به قدری با افتخار به اهتزاز در آوردند که مجامع گوناگون و برخی کشورها از آن احساس خطر می کنند و از گرایش جوانان غیر مسلمان به حجاب می هراسند.

محمدیان ادامه داد: نظام سلطه از عفاف و حجاب می هراسد و تسخیر افراد این گروه را ناممکن می داند و در این مسیر می کوشد حجاب و عفاف را از میان بردارد.

دانشجویان محجبه با نشاط ترین دانشجویان

وی دانشجویان محجبه را با نشاط ترین دانشجویانی برشمرد که با غرور در محیط های دانشگاهی حضور می یابند.

این مسئول ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش توسط دانشگاه تربیت معلم بتواند نقطه آغازی باشد بر تعمیق موضوع حجاب در جامعه که البته باید مبتنی بر پژوهش و تحقیق صورت گیرد.

وی افزود: بسیاری از آسیبهای اجتماعی که امروز دختران ما با آن روبرو هستند تنها با حجاب است که می تواند رفع شود.