کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر این کنفرانس که با حضور برخی از مسئولان کشوری و لشکری و همچنین تعدادی از نخبگان کشورهای خارجی به مدت دو روز برگزار شده بود امروز بعدازظهر بکار خود پایان داد.

کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه از سوی برخی از سازمانهای مردم نهاد و با حضور نمایندگانی از 60 کشور دنیا روز گذشته در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افتتاح شد و سپس با برگزاری نشست های تخصصی برای تعریف تروریسم و یافتن راهکارهای صلح عادلانه دیروز بعدازظهر و امروز صبح ادامه یافت.

همچنین این مراسم با اجرای سمفونی صلح توسط ارکستر سمفونیک تهران در محل تالار وحدت امروز عصر امروز به کار خود پایان داد.

گفتنی است در این مراسم به خانواده برخی از شهدای ترور نیز تندیس یادبود اهدا شد.