به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پناهیان مشاور رئیس و مسئول اتاق فکر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در نشستی تحت عنوان "یک ریال در مقابل میلیون‌ها تومان" که در خصوص بررسی عملکرد رسانه ملی برگزار شد با بیان اینکه تلویزیون دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است، گفت: دوران سحر رسانه و دوران حاکمیت مطلق رسانه‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم اما هم اکنون شاهد هستیم که افکار عمومی حساب خود را از رسانه‌ها جدا کرده است و با رعایت داوری و پیش داوری رسانه‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهد.

وی افزود: دیگر رسانه‌ها یک باور قطعی برای مخاطب نیستند و دوران سلطه رسانه‌ها به پایان رسیده است و به عنوان نمونه شاهد بودیم که در چند هفته اخیر با وجود اعلام خبر مرگ بن لادن کمتر انسان هوشمند و صاحب تحلیلی تحت تاثیر این خبر قرار گرفت.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در شرایط کنونی بی‌اعتمادی به رسانه‌ها در جهان افزایش پیدا کرده است اما رسانه‌های داخلی ما نقاط برجسته و ممتازی دارند که باید سعی کنیم به آنها توجه کنیم و آنها را در محصولات رسانه‌ای خود تقویت کنیم.

پناهیان ادامه داد: در پیام‌های رسانه‌‌ای ما حقیقتی نهفته است که به فطرت ما باز می‌گردد و مردم جهان دیر یا زود به این حقیقت باز خواهند گشت.

مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه وجه امتیاز رسانه‌های ما در هدف و پیام مقدسی است که دارند، تاکید کرد: رسانه‌‌ باید در اختیار این هدف و روش‌های تولید پیام نیز باید از این هدف ناب دریافت گردد.

وی تصریح کرد:‌ در رسانه‌ها توجه کافی به ارزش پیام نمی‌شود چرا که برنامه سازان باید حقیقت پیام را در برنامه‌‌های خود لحاظ کنند و آدم‌های نیمه انقلابی و غیرانقلابی نباید در رسانه ملی وجود داشته باشند.

وی تاکید کرد: کسانی که از عمق جان حقیقت انقلاب اسلامی را دریافته‌اند باید به تولید برنامه بپردازند.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اهمیت نقد در یک اثر رسانه‌ای گفت: در تولید یک اثر کار نظارت به این سادگی‌ها نیست و در بسیاری از اوقات باید محصول رسانه‌ای به منصه ظهور گذاشته شود و سپس تاثیرات رسانه‌ای آن ارزیابی شود چرا که اثر هنری به این سادگی قابل کنترل نیست.

پناهیان همچنین تصریح کرد: نقد یک اثر هنری از جهتی دیگر به دلیل قابل پیش بینی نبودن هنر باید بعد از تولید صورت بگیرد.

وی ادامه داد: باید با برخورداری از حکمت به نقد آثار اقدام کرد و همچنین یکی از اقدامات باید این باشد که تاثیر محصولات غربی را در دیدگاه مخاطبان آنها بررسی کرد.

مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه باید محصولات رسانه‌های غربی نقد شود، افزود: مردم کشورمان باید در برابر این محصولات غربی واکسینه شوند و لذا باید اهداف غربی‌ها به مردم کشورمان شناسانده شوند.

وی در خصوص نقدپذیری تولیدکنندگان هنری کشورمان نیز گفت: زمینه نقدپذیری در تولیدکنندگان محصولات هنری در کشورمان بالا نیست چرا که نقد محتوایی در راستای تقویت رسانه است و هیچگاه تضعیف به شمار نمی‌آید.