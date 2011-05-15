نیروهای امنیتی مغرب تظاهرات مردمی را سرکوب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، نیروهای امنیتی مغرب تجمع مردمی را در اطراف پایتخت این کشور به شدت سرکوب کردند.

منابع مذکور افزودند : جنبش 20 فوریه مغرب در برابر بازداشتگاه "تماره" خواهان تعطیلی آن شدند. حمله نیروهای امنیتی منجر به زخمی شدن برخی از تجمع کنندگان از جمله خبرنگاران شد.

شایان ذکر است که مغرب اخیرا شاهد تحرکات ضد دولتی بوده است. مخالفان خواستار اصلاحات و ایجاد نظام پادشاهی مشروطه هستند آنها همچنین خواستار این هستند که اختیار عفو و حمایت از حقوق بشر به پارلمان اعطا شود و نخست وزیر سیاست کلی کشور را رهبری کند و امور امنیتی و ارتباطات به وی واگذار شود.