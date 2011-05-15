وزیر تجارت و صنایع سریلانکا با وزیر امور خارجه دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در این دیدار ضمن اشاره به روابط و همکاریهای خوب فیمابین دو کشور در بخشهای اقتصادی و تجاری افزود: ما آمادگی توسعه همکاریها در زمینه های صنعتی ، ساخت کارخانه سیمان ، سیلوسازی، ماشین سازی و ساختمان سازی را داریم و سریلانکا می تواند از تجربیات و امکانات جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

وی سطح مبادلات تجاری فیمابین را با توجه به ظرفیتهای دو طرف ناکافی دانست و اظهار داشت: طرفین باید تلاش کنند تا از امکانات حداکثر بهره برداری را جهت رشد و توسعه سطح همکاریها بنمایند.

وزیر تجارت و صنایع سریلانکا نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار گفت : ما همواره از حمایتها و مساعدتهای جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودیم و امیدواریم در آینده نیز شاهد ادامه این حمایتها باشیم.

وی آمادگی سریلانکا را برای توسعه روابط و همکاریها در تمامی زمینه ها اعلام و اظهار امیدواری کرد که پروژه های بیشتری بدست شرکتهای ایرانی در سریلانکا اجرا شود.