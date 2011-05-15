به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلیلی مسئول دفتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در نشستی تحت عنوان "یک ریال در مقابل میلیون‌ها تومان" که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد در خصوص عدالت رسانه‌ای در صدا و سیما گفت: هم اکنون بسیاری، بی‌عدالتی در حوزه رسانه‌ها را تنها به مباحث سیاسی محصور می‌کنند و بحث حضور یک جناح خاص را در رسانه ملی مطرح می‌کنند در حالی که بی عدالتی در بسیاری از زمینه‌ها در رسانه ملی مشاهده می‌شود.

وی در خصوص رویکرد رسانه ملی به عدالت گفت: یک رویکرد اشتباه در حوزه بی‌عدالتی در صدا و سیما نگاه جزئی و موردی به این موضوع است در حالیکه اگر می‌خواهیم این موضع را بررسی کنیم باید نگاه کلان داشته باشیم.

مدیر مسئول نشریه راه با بیان اینکه بی عدالتی در صدا و سیما غوغا می‌کند، تاکید کرد: بی تفاوتی به ظرفیت‌های جامعه ما یک مصداق اساسی بی عدالتی در رسانه ملی است.

جلیلی تاکید کرد: عدالت در رسانه ملی به این معنا است که مدیران این سازمان به تعاریف نظام و منظومه معرفتی مبنایی نظام جمهوری اسلامی وفادار باشند.

مسئول دفتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:‌ باید در مواجهه با رسانه‌های غربی یک مزیت نسبی برای خود خلق کنیم که یک مورد آن رویکرد به مخاطبینی است که خود را در رسانه ملی نمی‌بینند.

وی ادامه داد: در رسانه ملی کمبود نیرو و امکانات وجود ندارد و بلکه باید نگاه سازندگان تغییر پیدا کند.

جلیلی همچنین تصریح کرد: ظرفیت‌ها برای تبدیل به محتوای رسانه‌ای وجود دارد اما تا کنون نتوانسته‌ایم از آنها استفاده کنیم.

مدیر مسئول نشریه راه با بیان اینکه تحریم غربی‌ها برای رسانه ملی یک فرصت است، افزود: ممکن است ساخت یک دارو در دیگر کشورها یک ارزش خبری برای رسانه نبود اما در کشورمان به دلیل تهاجم غربی‌ها و موانع فراوان این موضوع می‌تواند در حوزه علم دستمایه خوبی برای ساخت برنامه‌ها قرار بگیرد.

مسئول دفتر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ این بی توجهی به صورت کامل دیده می‌شود و شاهد بی‌اعتنایی عجیب و غریب به هنر و هنرمندان انقلاب اسلامی هستیم و در شرایطی که جنگ نرم دشمن به طور کامل هویدا است به هنرمندان انقلاب اسلامی ظلم می‌شود.