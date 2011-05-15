به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بعد از ظهر یکشنبه با حضور در موسسه علمی امام صادق(ع) با آیت الله العظمی جعفر ‏سبحانی از مراجع تقلید قم دیدار کرد.‏



رئیس مجلس در این دیدار درخصوص امور مربوط به رشته‌های تحصیلی موسسه امام صادق‌(ع) و میزان دانشجویان و فعالیت‌های ‏آنها در مقاطع مختلف تحصیلی، اسلامی شدن علوم انسانی و ارزیابی نمایشگاه بین‌المللی کتاب، بحث و تبادل نظر کرد.‏



لاریجانی پس از دیدار با آیت الله سبحانی، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف موسسه امام صادق(ع)، در کلاس‌ درس حجت‌الاسلام ربانی گلپایگانی، یکی از اساتید این موسسه رفت و در بحث این کلاس شرکت کرد.



کلیه دیدارهای امروز لاریجانی در قم بدون حضور خبرنگار برگزار شد.