به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بعد از ظهر یکشنبه با حضور در موسسه علمی امام صادق(ع) با آیت الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم دیدار کرد.
رئیس مجلس در این دیدار درخصوص امور مربوط به رشتههای تحصیلی موسسه امام صادق(ع) و میزان دانشجویان و فعالیتهای آنها در مقاطع مختلف تحصیلی، اسلامی شدن علوم انسانی و ارزیابی نمایشگاه بینالمللی کتاب، بحث و تبادل نظر کرد.
لاریجانی پس از دیدار با آیت الله سبحانی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف موسسه امام صادق(ع)، در کلاس درس حجتالاسلام ربانی گلپایگانی، یکی از اساتید این موسسه رفت و در بحث این کلاس شرکت کرد.
کلیه دیدارهای امروز لاریجانی در قم بدون حضور خبرنگار برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس با حضور در موسسه امام صادق(ع) با آیتالله سبحانی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی بعد از ظهر یکشنبه با حضور در موسسه علمی امام صادق(ع) با آیت الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع تقلید قم دیدار کرد.
کد مطلب 1312490
نظر شما