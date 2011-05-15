افزایش دو درصدی پلمپ واحدهای صنفی متخلف در سال 89

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس میرایی با اعلام این مطلب افزود: بیشتر افراد ابتدا مبادرت به تاسیس واحد های صنفی کرده و سپس به دنبال مجوزهای لازم هستند و در این مدت به دلیل نا آشنا بودن با قانون مرتکب تخلف می شوند .
وی با اشاره به کاهش 10 درصدی تقاضا برای صدور مجوز واحدهای صنفی در سال گذشته اظهار داشت:میزان فعالیت پلیس نظارت بر امکان عمومی به منظور رسیدگی به تخلفات 50 درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی درخصوص ارایه مجوز به قهوهخانهها گفت: متقاضی دریافت مجوز برای قهوهخانه در کشور به شدت افزایش یافته است که دلیل آن درآمدزایی این شغل است که تمام تلاش پلیس این است که به قهوهخانههایی که در مجاورت مدارس، منازل مسکونی و در پارکها قرار دارند، مجوز ندهد.
سرهنگ میرایی، ساماندهی بازاریابی شبکهای را از جمله برنامههای پلیس نظارت بر اماکن عمومی عنوان کرد و افزود: با همکاری وزارت بازرگانی، ساماندهی فروشگاههای مجازی در دست بررسی و اقدام است که با اجراشدن این موضوع فعالیتهای فروشگاهها به صورت سنتی در کشور ساماندهی میشود.
وی افزود: واحدهایی که در فضای مجازی به شکل قانونی و تحت چارچوب تعیین شده میخواهند فعالیت کنند باید مجوز دریافت کنند که به منظور چگونگی نظارت بر فعالیت این واحدها دستورالعملی تعیین شده و بر اساس آن کمیته نظارت و بررسی صلاحیت این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.
سرهنگ میرائی نوع کالاها، چگونگی عرضه و افرادی که اجازه ارایه خدمات و کالاها را دارند را از جمله موارد نظارتی عنوان کرد و افزود: متقاضیان در حال ارایه درخواستهای خود هستند و هنوز مجوزی برای بازاریابی شبکهای و فروشگاههای اینترنتی ارایه نشده است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا از امضای تفاهمنامهای به منظور نظارت بر واحدهای تحت پوشش سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: بر اساس این تفاهمنامه که با سازمان بهزیستی امضاء شده است اقدامات صلاحیتی و نظارتی نسبت به مراکز تحت پوشش این سازمان همچون مرکز ترک اعتیاد، پانسیونها، مهدکودکها و غیره اعمال خواهد شد.
سرهنگ میرائی به همکاری با ستاد امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و در پایان افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان در بحث پوشاک و مراکز تفریحی از مسوول آن واحدها درخواست داریم که ضمن کنترل واحدهای خود در صورت مشاهده تخلف موضوع را از طریق پلیس 110 یا مراجعه حضوری اطلاع دهند.
وی افزود: در سال گذشته با لباسفروشیهایی که لباس های گروههای غربی و علائم گروههای شیطانپرستی را تبلیغ می کردند، برخورد شده است.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا گفت: در رابطه با مانکنها موضوع نحوه استفاده از آنها مطرح است نه خود مانکن، به طوری که نباید از مانکنها طوری استفاده شود که محرک خاص یا تبلیغ گروه یا فرهنگ بیگانه باشد.
میرائی با بیان اینکه میزان کشفیات مشروبات الکلی، موادمخدر، تجهیزات دریافت از ماهواره، داروهای روانگردان و غیره در سال 89 نسبت به مدت مشابه سال 88 دو برابر شده است، افزود: در سال جدید رویکرد کنترلی و نظارتی مدنظر پلیس نظارت بر اماکن عمومی است و در مناسبتهای مختلف طرحهای کنترلی تشدید میشود.
وی ادامه داد: با توجه به آغاز تعطیلات تابستان برخوردهای خاصی برای کنترل و نظارت در سراسر کشور با رویکرد پیشگیرانه مدنظر قرار می گیرد.
میرایی افزود: در این راستا با همکاری مسوول آن واحدهای صنفی به خصوص اصنافی که دارای مشکلات بیشتری هستند راهکارهایی در حوزه پیشگیری انجام شده است.
رئیس پلیس امنیت نظارت بر اماکن عمومی ناجا اضافه کرد: در این رابطه با سازمانهای مسوول همچون وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت بازرگانی و مراجع قضایی هماهنگیهای لازم صورت میگیرد و در مرحله عملیات ماموران به صورت آشکار حضور خواهند داشت و همچنین در صورت دریافت گزارشهایی درباره تخلفات در اسرع وقت به این موضوعات رسیدگی میشود.
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