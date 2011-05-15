تساوی سپاهان و پرسپولیس/ پیروزی استقلال، پیکان، فولاد، سایپا و شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18 امروز با برگزاری 8 دیدار همزمان و یک دیدار غیرهمزمان در ورزشگاه های مختلف برگزار شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خرود:
* صبای قم صفر - صنعت نفت آبادان صفر
* سپاهان اصفهان صفر - پرسپولیس تهران صفر
* نفت تهران صفر - ذوب آهن اصفهان صفر
* استقلال تهران یک - ملوان بندرانزلی صفر
گل: آرش برهانی(31)
* تراکتورسازی صفر - سایپا 2
گل: امین منوچهری(30)
* فولاد خوزستان یک - پاس همدان صفر
گل: رضا نوروزی (33)
* مس کرمان یک - شاهین بوشهر صفر
گل: لوسیانو ادینهو(12)
* استیل آذین یک - شهرداری تبریز 2
گل ها: محمد غلامی(30) برای استیل آذین - رسول پیرزاد(15) و مهدی محمدی گل به خودی(18) برای شهرداری تبریز
* پیکان قزوین یک - راه آهن شهرری صفر
گل: علیرضا عباسفر(42)
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