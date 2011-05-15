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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

هفته سی و سوم لیگ برتر/

تساوی سپاهان و پرسپولیس/ پیروزی استقلال، پیکان، فولاد، سایپا و شهرداری

تساوی سپاهان و پرسپولیس/ پیروزی استقلال، پیکان، فولاد، سایپا و شهرداری

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس با تساوی به پایان رسید و استقلال با یک گل ملوان را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18 امروز با برگزاری 8 دیدار همزمان و یک دیدار غیرهمزمان در ورزشگاه های مختلف برگزار شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خرود:

* صبای قم صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* سپاهان اصفهان صفر - پرسپولیس تهران صفر

* نفت تهران صفر - ذوب آهن اصفهان صفر

* استقلال تهران یک - ملوان بندرانزلی صفر
گل: آرش برهانی(31)

* تراکتورسازی صفر - سایپا 2
گل: امین منوچهری(30)

* فولاد خوزستان یک - پاس همدان صفر
گل: رضا نوروزی (33)

* مس کرمان یک - شاهین بوشهر صفر
گل: لوسیانو ادینهو(12)

* استیل آذین یک - شهرداری تبریز 2
گل ها: محمد غلامی(30) برای استیل آذین - رسول پیرزاد(15) و مهدی محمدی گل به خودی(18) برای شهرداری تبریز

* پیکان قزوین یک - راه آهن شهرری صفر
گل: علیرضا عباسفر(42)

کد مطلب 1312495

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