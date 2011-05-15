تساوی سپاهان و پرسپولیس/ پیروزی استقلال، پیکان، فولاد، سایپا و شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18 امروز با برگزاری 8 دیدار همزمان و یک دیدار غیرهمزمان در ورزشگاه های مختلف برگزار شد که در پایان نیمه اول نتایج زیر رقم خرود:

* صبای قم صفر - صنعت نفت آبادان صفر



* سپاهان اصفهان صفر - پرسپولیس تهران صفر



* نفت تهران صفر - ذوب آهن اصفهان صفر



* استقلال تهران یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: آرش برهانی(31)



* تراکتورسازی صفر - سایپا 2

گل: امین منوچهری(30)



* فولاد خوزستان یک - پاس همدان صفر

گل: رضا نوروزی (33)



* مس کرمان یک - شاهین بوشهر صفر

گل: لوسیانو ادینهو(12)



* استیل آذین یک - شهرداری تبریز 2

گل ها: محمد غلامی(30) برای استیل آذین - رسول پیرزاد(15) و مهدی محمدی گل به خودی(18) برای شهرداری تبریز

* پیکان قزوین یک - راه آهن شهرری صفر

گل: علیرضا عباسفر(42)