همایش سراسری نقش و جایگاه زنجیره تأمین در ناجا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ظهرابیان با اعلام اینکه این همایش فردا در هتل المپیک برگزار می شود افزود: معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی در نظر دارد با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی،انجمن ها،مؤسسات و شرکت های تولیدی،به منظور ارتقاء علمی و استاندارد سازی فعالیت های زنجیره تأمین سازمان خوداین همایش را برگزار کند.

وی اضافه کرد: بهره گیری از نظرات اندیشمندان در ارتقاء دانش زنجیره تأمین،اطلاع رسانی در خصوص آخرین شیوه های زنجیره تأمین،همفکری و توسعه افق های فعالیت مشترک در زنجیره تأمین،بررسی کاربردهای زنجیره تأمین در مأموریت های ناجا و بهره گیری از تجارب نهادهی علمی و اجرایی کشور در موضوع زنجیره تأمین با رویکرد استاندارد سازی از اهداف این همایش است.

سرهنگ ظهرابیان محورهای این همایش را یادآور شد و گفت:افق های نوین در زنجیره تأمین،جایگاه زنجیره تأمین در لجستیک بحران و آینده،آشنایی با شیوه های نوین زنجیره تأمین،نقش استاندارد سازی در زنجیره تأمین را از مهمترین محورهای این همایش اعلام کرد.

به گفته رئیس دفتر تحقیقات کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی،جایگاه تحقیقات در زنجیره تأمین،نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در زنجیره تأمین و جایگاه زنجیره تأمین در توسعه امنیت اجتماعی از دیگر محورهای این همایش است.

سرهنگ ظهرابیان اضافه کرد:لجستیک آینده-افق های پیش رو،نقش فن آوری های نوین در زنجیره تأمین،ویژگی های کلیدی مدیران موفق زنجیره تأمین،تجارت الکترونیک و زنجیره تدمین و پیوندهای لجستیک انتظامی با زنجیره تأمین از محورهای دیگر این همایش است.