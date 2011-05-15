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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۵۵

همایش سراسری نقش و جایگاه زنجیره تأمین در ناجا برگزار می شود

همایش سراسری نقش و جایگاه زنجیره تأمین در ناجا برگزار می شود

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی از برگزاری همایش سراسری نقش و جایگاه زنجیره تأمین در نیروی انتظامی از تاکتیک تا استراتژیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ظهرابیان با اعلام اینکه این همایش فردا در هتل المپیک برگزار می شود افزود: معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی در نظر دارد با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی،انجمن ها،مؤسسات و شرکت های تولیدی،به منظور ارتقاء علمی و استاندارد سازی فعالیت های زنجیره تأمین سازمان خوداین همایش را برگزار کند.

وی اضافه کرد: بهره گیری از نظرات اندیشمندان در ارتقاء دانش زنجیره تأمین،اطلاع رسانی در خصوص آخرین شیوه های زنجیره تأمین،همفکری و توسعه افق های فعالیت مشترک در زنجیره تأمین،بررسی کاربردهای زنجیره تأمین در مأموریت های ناجا و بهره گیری از تجارب نهادهی علمی و اجرایی کشور در موضوع زنجیره تأمین با رویکرد استاندارد سازی از اهداف این همایش است.

سرهنگ ظهرابیان محورهای این همایش را یادآور شد و گفت:افق های نوین در زنجیره تأمین،جایگاه زنجیره تأمین در لجستیک بحران و آینده،آشنایی با شیوه های نوین زنجیره تأمین،نقش استاندارد سازی در زنجیره تأمین را از مهمترین محورهای این همایش اعلام کرد.

به گفته رئیس دفتر تحقیقات کاربردی معاونت آماد و پشتیبانی نیروی انتظامی،جایگاه تحقیقات در زنجیره تأمین،نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در زنجیره تأمین و جایگاه زنجیره تأمین در توسعه امنیت اجتماعی از دیگر محورهای این همایش است.

سرهنگ ظهرابیان اضافه کرد:لجستیک آینده-افق های پیش رو،نقش فن آوری های نوین در زنجیره تأمین،ویژگی های کلیدی مدیران موفق زنجیره تأمین،تجارت الکترونیک و زنجیره تدمین و پیوندهای لجستیک انتظامی با زنجیره تأمین از محورهای دیگر این همایش است.

کد مطلب 1312497

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