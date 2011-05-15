  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

تحولات روز نکبت/

شهید و زخمی شدن 90 نفر در غزه/ آمار شهدا در جولان اشغالی به 10 نفر رسید

شهید و زخمی شدن 90 نفر در غزه/ آمار شهدا در جولان اشغالی به 10 نفر رسید

شهید و زخمی شدن نود نفر در نوار غزه ، استقرار هزاران نظامی صهیونیست در بیت المقدس اشغالی و افزایش شمار شهدای جولان به 10 نفر از آخرین تحولات روز نکبت(اشغال فلسطین) است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، منابع خبری از شهادت شش نفر و زخمی شدن 71 نفر دیگر در مارون الراس لبنان و افزایش شمار شهدای جولان اشغالی به ده نفر در حملات اشغالگران قدس در سالروز اشغال فلسطین موسوم به روز نکبت خبر دادند.

همچنین این منابع از استقرار ده هزار نظامی صهیونیست در بیت المقدس اشغالی و مناطق اطراف و آماده باش نظامیان این رژیم در جولان اشغالی سوریه خبر دادند.

در کوی "الشجاعیه" در نوار غزه صهیونیستها یک نفر را به شهادت رساندند و نود نفر دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر سوریه ضمن محکوم کردن کشتار حامیان ملت فلسطین در کشورهای لبنان، مناطق فلسطینی و جولان اشغالی در حملات نظامیان رژیم صهیونیستی، ادعای ادعاهای مقامات این رژیم درباره مسئول بودن سوریه را بی اساس دانست.

کد مطلب 1312499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها