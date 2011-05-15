شهید و زخمی شدن 90 نفر در غزه/ آمار شهدا در جولان اشغالی به 10 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، منابع خبری از شهادت شش نفر و زخمی شدن 71 نفر دیگر در مارون الراس لبنان و افزایش شمار شهدای جولان اشغالی به ده نفر در حملات اشغالگران قدس در سالروز اشغال فلسطین موسوم به روز نکبت خبر دادند.

همچنین این منابع از استقرار ده هزار نظامی صهیونیست در بیت المقدس اشغالی و مناطق اطراف و آماده باش نظامیان این رژیم در جولان اشغالی سوریه خبر دادند.

در کوی "الشجاعیه" در نوار غزه صهیونیستها یک نفر را به شهادت رساندند و نود نفر دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر سوریه ضمن محکوم کردن کشتار حامیان ملت فلسطین در کشورهای لبنان، مناطق فلسطینی و جولان اشغالی در حملات نظامیان رژیم صهیونیستی، ادعای ادعاهای مقامات این رژیم درباره مسئول بودن سوریه را بی اساس دانست.