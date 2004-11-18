تئاترخياباني نمي تواند يك تئاتر دولتي باشد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، دكتر علي پويان كه در نشست تخصصي ماهانه روز چهارشنبه انجمن نمايشگران خياباني درباره " تأثير تئاتر خياباني و كاربرد آن در مسايل روز " سخنراني مي كرد با بيان مطلب فوق تصريح كرد: تئاتر خياباني نمي تواند يك تئاتر دولتي باشد و دولت تنها بايد بدون ايجاد محدوديت ، موضوعيت و شرايط ويژه وصدور بيانيه و اطلاعيه از اين شيوه تئاتري حمايت كند.

وي با اشاره به اين مطلب كه هر تئاتري كه در خيابان اجرا مي شود لزوما تئاتر خياباني نيست بلكه تئاتر در خيابان است ، افزود: تئاتر خياباني تئاتري است كه بدون داشتن متن ازپيش نوشته شده، با مشاركت مردم برگزارمي شود. اين تئاتر يك تئاتر مشاركتي است كه با مسايل روز سروكار دارد و اصلا جنبه آرشيوي ندارد. وقايع جامعه دستمايه موضوعي آن است، به همين دليل است كه آن را تئاتر روز مي نامند.

پويان در ادامه با اشاره به اين مطلب كه، تئاتر خياباني نمي تواند تئاتر كنترل شده با نمايشنامه از قبل نوشته شده باشد، گفت: اگر قرارباشد طرح اين تئاتر كنترل و عنوان بندي شود ، ديگر تئاتر خياباني نيست. ما نمي توانيم از طريق بيانيه واطلاعيه به تئاتر خياباني سامان دهيم. تئاتر خياباني هرگزيك تئاتر يك سويه نيست . اين تئاتر گونه اي ازاعتراض مردم در انظار عمومي است.

اين استاد دانشگاه متذكر شد: من اصلا تعريف تئاتر خياباني را با نمايشنامه از پيش نوشته شده و حتي در زمان خود نوشته شده ، منطبق نمي بينم واين مسئله موجب دوري تئاتر خياباني از جمعيت مي شود. بايد به گروهاي خياباني اعلام كنند كه موضوع آزاد است، بعد خود گروه ها يكي از مسايل روز جامعه به عنوان مثال زلزله را انتخاب كنند و در خيابان اجرا كنند تا تماشاگر عادي به سمت آن جذب شود.



دكتر پويان افزود: تئاتر خياباني يك تئاتر آگاهي دهنده است كه در كنار جامعه شكل مي گيرد و موضوع آن بايد در گروه اجرايي شكل بگيرد . همچنين بايد فضايي براي تماشاگر ايجاد شود كه تماشاگر با آزادي عمل و اطمينان بتواند مسايل روز جامعه را در پوشش تئاتر خياباني بيند و مطرح كند . در واقع ما بايد از تئاتر خياباني به عنوان يك ابزار جهت حل معظلات اجتماعي جامعه استفاده كنيم.

وي در باره موضوع مناسب تئاتر خياباني متذكر شد: هر موضوع و هر مسئله اي كه در جامعه بتواند دردي از مردم اجتماع را كم كند واز آلام آنها بكاهد مي تواند يك موضوع خوب براي اجراي خياباني باشد و نفس به نفس تماشاگرپيش رود.

اين هنرمند تصريح كرد: نبايد اجراي تئاتر خياباني را تنها در چها رراه ولي عصر و تئاتر شهر و ترمينالهاي مسافربري محدود كنيم، ما بايد اين تئاتر را در دل قشر دردمند جامعه ، قشر فقير جنوب شهر و در همه جا ي شهر اجرا كنيم. چون يكي از ويژگي اين تئاتر جذب تماشاگر است حتي اگر اين تماشاگران اندك باشند.

وي يكي ديگر از ويژگي هاي تئاتر خياباني را خلاقيت دانست و متذكر شد : ما به عنوان گروه اجرايي تئاتر خياباني را شروع مي كنيم اما ادامه موضوع را تماشاگر مشخص مي كند.

پويان با بيان اين نكته كه تئاتر خياباني نمي تواند جدا از ديدگاه هاي سياسي و فكري جامعه اجرا شود ، تصريح كرد: اگربنا است ما اعتراض به هر بي عدالتي درجامعه را دستمايه تئاتر خياباني قرار دهيم ، چه اشكالي داردمردم حضور داشته باشند و اظهار نظر كنند؟

وي با بيان اين مطلب كه تئاتر خياباني مي تواند پايه و اساس تئاترملي كشور باشد، گفت : خيلي از تئاترهاي ملي ما ، تئاترهاي آدابته و كاهاي آخوند زاده ويژگي تئاتر خياباني را داشتند. به عنوان مثال در نمايشهاي كريم شيره اي از نظرارتباط گيري ومشاركت تماشاگر، دستمايه تئاتر خياباني ديده مي شد، اما هيچ كدام از اين نمايشها تاريخچه مكتوب در زمينه تئاتر خياباني ندارند .

دكتر پويان افزود: متقدمين ما كمتر به تئاتر خياباني بها داده اند و اين تئاترهيچ گاه ثبت نشد. من طي اين سالها تنها دو نمايش خياباني كه درسالهاي 57 اجرا شد را واجد ويژگي خياباني مي دانم ، يكي " عباس آقا كارگر ايران ناسيونال " و " مرگ بر آمريكا" كه توسط سعيد سلطان پوراجرا شد.



