28 فروند شناور در بندر امام تحت تعمیرات زیرآبی قرار گرفت

مسعود باقر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: تعمیرات زیر آبی شناورها در دو بخش داک سرسره مجتمع بندری امام خمینی (ره) و داک یاردهای خارج از این مجتمع بندری صورت پذیرفته که با توجه به توانایی های بسیار در داک سرسره مجتمع بندری امام خمینی (ره)که توسط بخش خصوصی راهبری مــی شود 90 درصد تعمیرات در این مجتمع صورت پذیرفته و 10درصد باقیمانده نیز به دلایل مختلف اعم از ظرفیت محدود، اشغال سرسره فلزی توسط دیگر شناورها به سایر کارگاه ها در منطقه خلیج فارس منتقل شد.

وی در ادامه افزود: تعمیرات صورت گرفته در این بخش در مجموع بیش از 23 میلیارد ریال هزینه در برداشته که با مشارکت بخش خصوصی این مبلغ به حداقل ممکن رسیده و از این طریق صرفه جویی حاصل شد.



معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در خصوص همکاری این تعمیرگاه دریایی با دیگر دستگاه ها افزود: درپی تعاملات بسیار خوبی که این حوزه با شرکت پایانه های نفتی ایران داشته توانسته است تاکنون سه فروند از شناورهای بسیار استراتژیک در منطقه به نام های پیلتن، 12 فروردین و هفت تیر که خدمات رسانی به شرکت های نفتی را برعهده دارند در این حوضچه داک کند که این روند درسال جاری نیز ادامه خواهد داشت.



باقرخانی افزود:تعمیرات زیر آبی صورت گرفته بر روی شناورها در سال گذشته به صورت اساسی بوده و تمامی قسمت های شناور در بخش بدنه مورد بازرسی و تعمیر اساسی قرار گرفت که به نوبه خود تاثیر به سزایی در افزایش عمر مفید و قیمت شناور خواهد داشت.



معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در تشریح اهم عملیات تعمیراتی انجام شده در سال گذشته اظهار داشت: تعمیرات اساسی لایروب بستان در حجم گسترده، تعمیرات ضروری لایروب هویزه در بخش بدنه، تعمیرات بارج سوخت رسان دو و حجم بالای تعویض ورق آن، بازسازی اساسی سیستم رانش قایق قائد و تعمیرات اساسی لایروب منصور از جمله تعمیراتی بوده که با موفقیت در داک سرسره مجتمع بندری امام خمینی (ره) صورت گرفته است.