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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

برای نخستین بار در کشور/

ساحل سه رودخانه خوزستان با گیاه "وتیور" تثبیت شد

ساحل سه رودخانه خوزستان با گیاه "وتیور" تثبیت شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر مطالعات و ساماندهی رودخانه های سازمانهای آب و برق خوزستان گفت: به منظور ساماندهی سواحل رودخانه های استان گیاه "وتیور" در بستر سه رودخانه کاشته شد.

مسعود غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این روش که برای نخستین بار در کشور انجام می شود، ساحل سه رودخانه کارون در جنوب اهواز، اعلا در محدوده میداوود و دز در محدوده میاناب و شهر حر با استفاده از گیاه وتیور تثبیت شده است.

وی ادامه داد: این روش علاوه بر سازگاری کامل با طبیعت در مقایسه با روشهای سازه ای دارای هزینه بسیار اندک به میزان کمتر از پنج درصد است.

وی‌ اجرای سریع و آسان، سازگارتر بودن با آب و هوای مختلف (درجه حرارت از 10- تا 50+ درجه سانتیگراد)، مقاومت در برابر انواع خاکهای اسیدی، قلیایی و فلزات سنگین مانند آلومینیوم و منگنز، مقاومت کششی بالای ریشه گیاه بالغ بر 80 مگاپاسکال و قابلیت افزایش مقاومت برشی خاک تا 50 درصد را از مزایای این روش عنوان کرد.

غیاثی فرآیند تثبیت این گیاه را مطابق تولید ریشه های انبوه و در هم تنیده دانست و افزود: گیاه "وتیور" بالغ بر پنج متر در زیر زمین، عمق دارد.

وی تصریح کرد: محل کاشت گیاه وتیور (ترانشه رودخانه) به صورت طبیعی توسط ریشه ها به خاک مسلح تبدیل شده و مقاومت آن در مقابل فرسایش جریان آب افزایش خواهد یافت.
کد مطلب 1312502

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