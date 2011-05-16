ساحل سه رودخانه خوزستان با گیاه "وتیور" تثبیت شد

مسعود غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این روش که برای نخستین بار در کشور انجام می شود، ساحل سه رودخانه کارون در جنوب اهواز، اعلا در محدوده میداوود و دز در محدوده میاناب و شهر حر با استفاده از گیاه وتیور تثبیت شده است.

وی ادامه داد: این روش علاوه بر سازگاری کامل با طبیعت در مقایسه با روشهای سازه ای دارای هزینه بسیار اندک به میزان کمتر از پنج درصد است.



وی‌ اجرای سریع و آسان، سازگارتر بودن با آب و هوای مختلف (درجه حرارت از 10- تا 50+ درجه سانتیگراد)، مقاومت در برابر انواع خاکهای اسیدی، قلیایی و فلزات سنگین مانند آلومینیوم و منگنز، مقاومت کششی بالای ریشه گیاه بالغ بر 80 مگاپاسکال و قابلیت افزایش مقاومت برشی خاک تا 50 درصد را از مزایای این روش عنوان کرد.



غیاثی فرآیند تثبیت این گیاه را مطابق تولید ریشه های انبوه و در هم تنیده دانست و افزود: گیاه "وتیور" بالغ بر پنج متر در زیر زمین، عمق دارد.



وی تصریح کرد: محل کاشت گیاه وتیور (ترانشه رودخانه) به صورت طبیعی توسط ریشه ها به خاک مسلح تبدیل شده و مقاومت آن در مقابل فرسایش جریان آب افزایش خواهد یافت.