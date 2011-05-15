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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۲۹

تا پایان سال 91/

1200 میلیارد تومان پروژه ملی در انزلی به بهره برداری می رسد

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بندر انزلی گفت: پروژه های ملی در این شهرستان با هزار و 200 میلیارد تومان تا پایان سال 1391 به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نادرعبدالله پور عصر یکشنبه در جمع مدیران این شهرستان استادیوم 30 هزار نفری انزلی، کنارگذرانزلی، پروژه احیای تالاب، گازرسانی روستایی، پروژه آب و فاضلاب انزلی، احداث اسکله جدید، آب شیرین کن سنگاچین، تامین سوخت پروژه های کشاورزی و صنعتی، ساماندهی نوار ساحلی و آزاد سازی سواحل از جمله پروژه های در دست اقدام در این شهرستان ذکر کرد.

وی همچنین توسعه اقتصادی در این شهرستان را مانند هر نقطه دیگر در گرو برنامه ریزی کارشناسی مناسب با توجه به منابع منطقه دانست و اظهار داشت: صنایع نوین، صنعت و معدن، کشاورزی و تامین آب و مصرف بهینه در کشاورزی، اشتغال، شهرک های صنعتی و تأمین زیرساخت ها شهرستان باید به عنوان شاخص های توسعه اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

فرماندار انزلی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: جدیت، تلاش، برنامه ریزی مناسب، برنامه زمان بندی مشخص و استفاده از کارشناسان متخصص از ابزارهای لازم در راه رسیدن به توسعه اقتصادی است.

وی همچنین تعامل و هماهنگی دستگاه های اجرایی در راستای ارتقای کیفیت محصولات را زمینه ساز بیشتر توسعه عنوان کرد.

عبدالله پور در ادامه انقلاب اسلامی را انقلاب فرهنگی دانست و یادآورشد: با این تفکر انقلاب به دنیا عرضه شده و هم اینک بیداری اسلامی اثرات خود را از فرهنگ ریشه دار انقلاب اسلامی اخذ کرده و اینگونه برمستبدان زمان خود درجای جای جهان اسلامی حرکت می کنند.

کد مطلب 1312504

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