آبرو بهتر از پول است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامحسین پیروانی عصر یکشنبه بعد از تساوی تیمش در هفته سی و سوم مسابقات لیگ برتر کشور در برابر صبای قم که در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار شد، بیان کرد: در لیگ یازدهم آبروی تیم مهمتر از پول است و باید آبروی تیم صنعت نفت را با ترمیم این تیم حفظ کنیم.

وی اظهار داشت: تیم صنعت نفت در لیگ دهم گلهای زیادی خورده است و در لیگ یازدهم برای جبران آن باید از لحاظ بازیکن ترمیم شود.

وی در خصوص ماندنش در تیم صنعت نفت در لیگ یازدهم اضافه کرد: در صورتیکه خواسته هایم برآورده شود گزینه اولم صنعت نفت آبادان خواهد بود.

پیروانی در خصوص بازی تیمش در برابر صبا اظهار داشت: سیستم و ترکیب تیمم در برابر صبا 1-3-2-4 بود و بازی بد نبود، در این بازی بی گدار به آب نمی دهیم و در کل از بازیکنانم راضی هستم.

وی در خصوص تیم صبا نیز افزود: این تیم بازیکنان و مربی با ادبی دارد. تیم صبا در دو هفته اخیر بازی قابل قبولی از خودش در برابر سپاهان به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر دو تیم در میانه جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر قرار دارند این بازی از حساسیت زیادی برخوردار نبود.

صبای قم در هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر در برابر صنعت نفت آبادان متوقف شد.