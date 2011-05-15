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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۳۷

پیروانی:

آبرو بهتر از پول است

آبرو بهتر از پول است

قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم صنعت نفت آبادان آبروی تیمش را در لیگ یازدهم مهمتر از پول عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامحسین پیروانی عصر یکشنبه بعد از تساوی تیمش در هفته سی و سوم مسابقات لیگ برتر کشور در برابر صبای قم  که در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برگزار شد، بیان کرد: در لیگ یازدهم آبروی تیم مهمتر از پول است و باید آبروی تیم صنعت نفت را  با ترمیم این تیم حفظ کنیم.

وی اظهار داشت: تیم صنعت نفت در لیگ دهم گلهای زیادی خورده است و در لیگ یازدهم برای جبران آن باید از لحاظ بازیکن ترمیم شود.

وی در خصوص ماندنش در تیم صنعت نفت در لیگ یازدهم اضافه کرد: در صورتیکه خواسته هایم برآورده شود گزینه اولم صنعت نفت آبادان خواهد بود.

پیروانی در خصوص بازی تیمش در برابر صبا اظهار داشت: سیستم و ترکیب تیمم در برابر صبا 1-3-2-4 بود و بازی بد نبود، در این بازی بی گدار به آب نمی دهیم و در کل از بازیکنانم راضی هستم.

وی در خصوص تیم صبا نیز افزود: این تیم بازیکنان و مربی با ادبی دارد. تیم صبا در دو هفته اخیر بازی قابل قبولی از خودش در برابر سپاهان به نمایش گذاشته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هر دو تیم در میانه جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر قرار دارند این بازی از حساسیت زیادی برخوردار نبود.

صبای قم در هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر در برابر صنعت نفت آبادان متوقف شد.

کد مطلب 1312507

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