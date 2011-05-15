نافعه: انقلاب مصر باید تکمیل شود / فروپاشی سه گانه شوم جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی قیامهای مردمی جهان عرب و تاثیر آن در آینده فلسطین که با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و جمعیت دفاع از ملت فلسطین امروز یکشنبه در محل این دفتر برگزار شد، در این نشست کارشناسان داخلی و منطقه ای به ارائه دیدگاههای جدید خود در این موضوع پرداختند.

فروپاشی سه گانه شوم استبداد، وابستگی به غرب و فساد

درادامه این نشست"حسن نافعه" تحلیلگر برجسته سیاسی مصر و استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه قاهره تاکید کرد: قیامهای اخیر جهان عرب دارای تشابهات و تفاوتهای متعددی است که برای فهم این تحولات باید به آنها توجه داشت. جهان عرب در دهه های اخیر با رژیمهای فاسد، مستبد و وابسته به غرب روبرو بوده است که این میزان وابستگی، فساد و استبداد در برخی از این رژیمها متفاوت است.



وی تاکید کرد: اما در انقلابهای عربی به ویژه در تونس و مصر اتفاقهای مهمی رخ داد که در آنها راس نظام سرنگون شد، اما در همین کشورها هم نمی توان گفت که انقلابها تکمیل شده است. چون اهداف آن همچنان موفق نشده است. در تونس و مصر همچنان ریشه های نظام قبلی برکنده نشده است.



وی تاکید کرد: جهان عرب دیگر به گذشته بازنمی گردد و آینده روشن در پیش دارد و ما امیدواریم تمام کشورهای عربی بتوانند از این تحولات عبور کرده و آینده ای روشن را رقم بزنند.



انقلاب مصر باید تکمیل شود



نافعه افزود: تاثیر این مسائل بر آینده فلسطین یک شرط اساسی دارد که آن هم این است که انقلابها در کشورهای عربی تکمیل شود تا بتواند بر آینده فلسطین تاثیرگذار باشد. اهداف در اینجا ایجاد رژیمهای دموکرات، غیر فاسد و مستقل است.



وی با اشاره به اینکه تحولات مصر تاثیر مستقیمی بر تحولات فلسطین داشته و دارد، افزود: در عهد مبارک و سادات اختلافاتی ریشه ای با گذشته حاکمان مصر همچون عبدالناصر دیده می شود که همواره نشانه هایی ضد صهیونیستی داشتند. سادات در نظر داشت به هر قیمتی خاک مصر را از اشتغال آزاد کند به همین دلیل پیمان صلح را امضا کرد. یکی از بزرگترین اشتباهات مبارک نیز این بود که فکر می کرد با نزدیکی به اسرائیل و جلب حمایت آمریکا(با توجه به مخالفتهای داخلی) می تواند طرح موروثی کردن ریاست جمهوری را اجرا کند.



تاثیر مستقیم سرنگونی مبارک بر موضع مصر درباره فلسطین/ بازنگری در صادرات گاز به اسرائیل



به گزارش مهر، نافعه درادامه تاکید کرد: سرنگونی مبارک تاثیر مستقیم بر موضع مصر درباره فلسطین داشت. پیش از این دولت مصر، حماس را تهدیدی برای خود می دانست که امتداد اخوان المسلمین مصر در نوار غزه است بر همین اساس آنان با اسرائیل همگام شده و دایره محاصره را تنگ تر کرده اند. البته با تحولات سریعی که در مصر رخ داد سه نتیجه اصلی دربر داشت.



اولین آن از بین رفتن اختلافات فلسطینی فلسطینی دومین مسئله بازگشایی گذرگاه رفح و سومین موضوع به نظر من مسئله صادرات گاز مصر به اسرائیل است. با توجه به اینکه در پی انفجار اخیر صادرات گاز مصر به این رژیم همچنان قطع است.



وی درباره احتمال بازنگری مصر در پیمان کمپ دیوید اظهار داشت : در آینده شاید با تحولاتی که رخ می دهد در این مسئله شاهد تجدیدنظر باشیم، اما هم اکنون در مواضع رسمی قاهره نشانی از این مسئله یافت نمی شود. اسرائیل اصلی ترین خطر برای آینده مصر است و این کشور نمی تواند آن را در همسایگی خود تحمل کند. ملت مصر نیز هم اکنون به این واقعیت رسیده که صلح با اسرائیل غیر ممکن است.



حسن نافعه درپایان افزود: براین اساس روابط قاهره با ایران و کشورهای دیگر منطقه به علاوه تحولات جهان عرب و تحولات داخلی فلسطین بر مواضع مصر در آینده تاثیر گذار است.