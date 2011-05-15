زن با رعایت عفاف و حجاب جامعه را برای خود و دیگران امن می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، لاله افتخاری عصر یکشنبه در همایش علمی تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: زن و مرد رقیب نیستند وباید شریک و مکمل یکدیگر باشند و در راه اطاعت خداوند باید با هم همراه باشند و داشتن این نوع نگاه نشان می دهد دشمنان حق دارند از قوانین اسلامی بترسند.

وی افزود: حضور زن در جامعه سازنده است و حضوری است که با عرضه توانمندیها می تواند توجه همگان را به خود جلب کند.

افتخاری یادآور شد: زن باحجاب جامعه را برای خود و دیگران امن می کند و به حریم دیگران نیز تعدی نمی کند و امنیت خود را نیز به خطر نمی اندازد

وی یادآور شد: ما به برکت جمهوری اسلامی ثمرات حجاب را در جامعه داریم و هرجا که زن قدر و منزلت خودرا دانسته و حجاب را مصونیت دانسته موفق بوده است.

حقوقدانان مدعی حقوق بشر حقوق زنان محجبه را دریابند

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: اگر در فرانسه و بلژیک نسبت به حجاب زنان تعرضی صورت میگیرد در حقیقت حقی ازاو گرفته شده و حقوقدانان باید این موضوع را بررسی کرده و در راستای احقاق این حق از دست رفته اقدام می کردند.

وی ادامه داد: زن و مرد دو همسفر بوده و رقیب نیستند و زنان در نقش معلمان وظیفه تربیت فرزندان را برعهده داشته اند.

چهره زنان ایرانی به درستی معرفی نشده است

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: چهره زنان ایرانی را گاهی به گونه ای منتشر می کنند که واقعی نیست و تلاش شد در اجلاس زنان چهره واقعی زن ایرانی ارائه شود.

وی ادامه داد: هرجا این اطلاعات منتشر و ارائه شده است در کنار دستاوردهای جمهوری اسلامی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است.

افتخاری عنوان کرد: برگزاری همایش فوق اقدام خوبی بود که صورت گرفته است، در خصوص حجاب از صدا و سیما بارها سئوال کردیم چرا حتی امروزه مجریان و گویندگان خبر نیز با آرایش ظاهر می شوند.

وی همچنین ساخت فیلمهایی که در آن افراد چادری و با حجاب به صورت نامعقول معرفی می شوند را آسیبی جدی برای مسئله عفاف و حجاب در جامعه خواند.

دستگاهها در خصوص عفاف و حجاب باید به مجلس پاسخ دهند

این مسئول تاکید کرد: از همه دستگاهها در این خصوص سئوال شده و لازم باشد اقدام به استیضاح و سئوال از رئیس جمهور را نیز خواهیم داشت.

وی ادامه داد: محیط علمی قداستی دارد که نباید به آن تجاوز کرد.

افتخاری بیان کرد: در همه کشورها محیط دانشگاهی فضایی خاص دارد و نمی توان با هر پوششی در محیط دانشگاهی ظاهر شد.

وی با اشاره به لزوم افزایش بصیرت در جامعه خواهان توجه ویژه محیطهای دانشگاهی به مسئله حجاب شد.