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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۳۰

لاله افتخاری:

زن با رعایت عفاف و حجاب جامعه را برای خود و دیگران امن می کند

زن با رعایت عفاف و حجاب جامعه را برای خود و دیگران امن می کند

کرج - خبرگزاری مهر: عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: زن باحجاب جامعه را برای خود و دیگران امن می کند به گونه ای که به حریم دیگران نیز تعدی نمی کند و امنیت خود را نیز به خطر نمی اندازد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، لاله افتخاری عصر یکشنبه در همایش علمی تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: زن و مرد رقیب نیستند وباید شریک و مکمل یکدیگر باشند و در راه اطاعت خداوند باید با هم همراه باشند و داشتن این نوع نگاه نشان می دهد دشمنان حق دارند از قوانین اسلامی بترسند.

وی افزود: حضور زن در جامعه سازنده است و حضوری است که با عرضه توانمندیها می تواند توجه همگان را به خود جلب کند.

افتخاری یادآور شد: زن باحجاب جامعه را برای خود و دیگران امن می کند و به حریم دیگران نیز تعدی نمی کند و امنیت خود را نیز به خطر نمی اندازد

وی یادآور شد: ما به برکت جمهوری اسلامی ثمرات حجاب را در جامعه داریم و هرجا که زن قدر و منزلت خودرا دانسته و حجاب را مصونیت دانسته موفق بوده است.

حقوقدانان مدعی حقوق بشر حقوق زنان محجبه را دریابند

عضو فراکسیون زنان مجلس گفت: اگر در فرانسه و بلژیک نسبت به حجاب زنان تعرضی صورت میگیرد در حقیقت حقی ازاو گرفته شده و حقوقدانان باید این موضوع را بررسی کرده و در راستای احقاق این حق از دست رفته اقدام می کردند.

وی ادامه داد: زن و مرد دو همسفر بوده و رقیب نیستند و زنان در نقش معلمان وظیفه تربیت فرزندان را برعهده داشته اند.

چهره زنان ایرانی به درستی معرفی نشده است

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: چهره زنان ایرانی را گاهی به گونه ای منتشر می کنند که واقعی نیست و تلاش شد در اجلاس زنان چهره واقعی زن ایرانی ارائه شود.

وی ادامه داد: هرجا این اطلاعات منتشر و ارائه شده است در کنار دستاوردهای جمهوری اسلامی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است.

افتخاری عنوان کرد: برگزاری همایش فوق اقدام خوبی بود که صورت گرفته است، در خصوص حجاب از صدا و سیما بارها سئوال کردیم چرا حتی امروزه مجریان و گویندگان خبر نیز با آرایش ظاهر می شوند.

وی همچنین ساخت فیلمهایی که در آن افراد چادری و با حجاب به صورت نامعقول معرفی می شوند را آسیبی جدی برای مسئله عفاف و حجاب در جامعه خواند.

دستگاهها در خصوص عفاف و حجاب باید به مجلس پاسخ دهند

این مسئول تاکید کرد: از همه دستگاهها در این خصوص سئوال شده و لازم باشد اقدام به استیضاح و سئوال از رئیس جمهور را نیز خواهیم داشت.

وی ادامه داد: محیط علمی قداستی دارد که نباید به آن تجاوز کرد.

افتخاری بیان کرد: در همه کشورها محیط دانشگاهی فضایی خاص دارد و نمی توان با هر پوششی در محیط دانشگاهی ظاهر شد.

وی با اشاره به لزوم افزایش بصیرت در جامعه خواهان توجه ویژه محیطهای دانشگاهی به مسئله حجاب شد.

کد مطلب 1312520

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