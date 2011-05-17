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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

پورتال روابط عمومیهای استان رونمایی می شود

پورتال روابط عمومیهای استان رونمایی می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر شورای اطلاع رسانی استان خوزستان گفت: در هفته جاری پورتال روابط عمومیهای این استان رونمایی می شود.

سید رسول صالحی به مناسبت 27 اردیبهشت روز روابط عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در همین راستا روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه نیز همایش گرامیداشت روز روابط عمومی به منظور تجلیل از دست اندرکاران این عرصه و نیز تبیین اهمیت روابط عمومی به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش از پایگاه اطلاع رسانی شورای روابط عمومی های استان خوزستان رونمایی خواهد شد و تجلیل از پیشکسوتان روابط عمومی و استفاده از سخنان اساتید علوم ارتباطات نیز از دیگر بخشهای این همایش هستند.

مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: در این همایش تلاش خواهیم کرد با تبیین اهمیت شکل گیری و فعالیت مجدد شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، به سمت فعالیت های منسجم و هماهنگ در راستای توسعه استان خوزستان قدم برداریم.

صالحی با بیان اینکه این مراسم با عنایت و توجه ویژه استاندار خوزستان برگزار می شود، از همکاری صمیمانه و خودجوش برخی دستگاه ها، سازمان ها، ادارات و نهادها در برگزاری همایش تقدیر کرد و افزود: در همایش امسال از دستگاه های همکار در این خصوص تقدیر خواهد شد.
کد مطلب 1312526

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