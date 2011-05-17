پورتال روابط عمومیهای استان رونمایی می شود

سید رسول صالحی به مناسبت 27 اردیبهشت روز روابط عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در همین راستا روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه نیز همایش گرامیداشت روز روابط عمومی به منظور تجلیل از دست اندرکاران این عرصه و نیز تبیین اهمیت روابط عمومی به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش از پایگاه اطلاع رسانی شورای روابط عمومی های استان خوزستان رونمایی خواهد شد و تجلیل از پیشکسوتان روابط عمومی و استفاده از سخنان اساتید علوم ارتباطات نیز از دیگر بخشهای این همایش هستند.



مدیر روابط عمومی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: در این همایش تلاش خواهیم کرد با تبیین اهمیت شکل گیری و فعالیت مجدد شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، به سمت فعالیت های منسجم و هماهنگ در راستای توسعه استان خوزستان قدم برداریم.



صالحی با بیان اینکه این مراسم با عنایت و توجه ویژه استاندار خوزستان برگزار می شود، از همکاری صمیمانه و خودجوش برخی دستگاه ها، سازمان ها، ادارات و نهادها در برگزاری همایش تقدیر کرد و افزود: در همایش امسال از دستگاه های همکار در این خصوص تقدیر خواهد شد.