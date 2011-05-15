کارخانه خودرو سازی سبلان بزودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر یکشنبه در بازدید سرزده از تعدادی واحد تولیدی در اردبیل اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده در این کارخانه امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد نصب، راه اندازی و تولید محصولات این کارخانه باشیم.

وی با بیان اینکه اجرای کار تأسیسات داخلی کارخانه شامل آب، برق و گاز رو به اتمام بوده و خط انتقال و احداث ایستگاه گاز انجام شده است، افزود: هم اکنون شبکه گازکشی، تأسیسات برق و خطوط داخلی برق نیز در حال اجراست.

استاندار اردبیل اضافه کرد: طرح نصب جرثقیلهای تولید نیز رو به اتمام بوده و ماشین آلات و تجهیزات خارجی نیز به صورت کامل وارد شده و بزودی از گمرک اردبیل ترخیص، نصب و شروع به کار خواهد کرد.

وی در خصوص نیروهای فنی این کارخانه نیز بیان کرد: بخش عمده ای از نیروهای فنی این کارخانه نیز که بومی هستند انتخاب شده و در خازج از کشور آموزش دیده و آماده بکار هستند.

همچنین استاندار اردبیل به منظور بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش صنعت استان بطور سرزده از مجتمع تولیدی آرتاپلاست در اردبیل بازدید و با بخشهای مختلف این مجتمع آشنا شد.

صابری در این بازدید اشتغال پایدار فعلی این مجتمع را در سه شیفت کاری با 320 نیرو دانست و اظهار امیداوری کرد که با تکمیل واحدهای در دست احداث در این کارخانه میزان اشتغال در آن به 720 نفر افزایش یابد.

در این مجتمع واحدهای چسب، آغشته سازی، MDF، پارکت، فیبر سه لایه و پنج لایه MDF و فرمالین تولید می شود. قرار است واحدهای تولیدی MDF این مجتمع تا پایان سال جاری ظرفیت تولید خود را به روزانه 500 متر مکعب ارتقا دهد.

این مجتمع هم اکنون روزانه 30 تن چسب، روزانه 140 هزار متر مربع آغشته سازی کاغذ، سالیانه هفت میلیون متر مربع پارکت، 12 تن فیبر سه لایه و 15 تن فیبر پنج لایه در روز تولید می کند. تولیدات این مجتمع علاوه بر نیاز داخل، به خارج از کشور بویژه به کشورهای همسایه صادر می شود.