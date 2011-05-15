گلاسکو رنجرز برای پنجاه و چهارمین بار قهرمان لیگ اسکاتلند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اسکاتلند با برتری 5 بر یک مقابل کیلمارنوک در ورزشگاه "راگبی پارک" موفق شد عنوان قهرمانی رقابت های لیگ اسکاتلند را از آن خود کند.

گل های رنجرز در این دیدار را لافرتی (1، 7 و 53)، نای اسمیت (5) و نیکیکا یلاویچ (49) به ثمر رساندند و تک گل تیم میزبان را دایتون در دقیقه 65 وارد دروزاه حریف کرد.

بر پایه این گزارش، رنجرز با این قهرمانی، تعداد عناوین خود در فوتبال اسکاتلند را به عدد 54 رساند که یک رکورد جهانی به حساب می آید.

والتر اسمیت، سرمربی تیم فوتبال گلاسکو رنجرز، در پایان این دیدار اظهار داشت: بسیار خوشحالم که موفق به پیروزی و کسب عنوان قهرمانی شده ایم. به اعتقاد من بازیکنان رنجرز سزاوار این قهرمانی بودند. من رهبری این تیم را بر عهده دارم اما بازیکنان شایسته این قهرمانی هستند.