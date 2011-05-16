تولید نفت در شرکت اروندان 66 هزار بشکه نفت افزایش می یابد

به گزارش خبرگزای مهر از اهواز، سلبعلی کریمی با اعلام این خبر افزود: تولید نفت از میادین نفتی این شرکت در حال حاضر حدود 164 هزار بشکه در روز است که بر اساس برنامه تدوین شده، تا پایان سال جاری با افزایش بیش از 60 هزار بشکه ای متوسط تولید روزانه به 230 هزار بشکه خواهد رسید.

وی با اعلام اینکه در نیمه اول سال جاری، تعدادی از پروژه های پشتیبانی و خدماتی شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان به بهره برداری می رسند، به روزسازی توانمندیها و تجهیزات این شرکت و همگام سازی آن با استانداردهای بین المللی را ضرورتی اجتناب ناپذیر خواند و تصریح کرد: تحقق اهداف صنعت نفت در زمینه جذب سرمایه، نیازمند ارتقای سطح سیستمها به منظور برقراری تعامل بهینه با سرمایه گذاران است که شرکت نفت و گاز اروندان نیز به این ضرورتها توجه خاصی دارد.



کریمی همچنین بر اصلاح برخی قوانین و مقررات مرتبط با صنعت نفت و گاز و ارتقای سطح دانش، مهارت و اطلاعات نیروهای کارفرمایی نسبت به صنعت نفت، تاکید و این موارد را از پیش شرط های تحقق خودکفایی کامل در این صنعت عنوان کرد.



شرکت نفت و گاز اروندان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران است که وظیفه بهره برداری از منابع هیدروکربنی و صیانت از مخازن نفتی را در محدوده ای از رود کارون تا مرز عراق و از بستان تا خرمشهر بر عهده دارد.



میادین نفتی دارخوین، آزادگان، یادآوران، جفیر، بندکرخه، سوسنگرد، اروند، خرمشهر، امید، سهراب و مهر میادین تحت مدیریت این شرکت به شمار می روند.