تقدیر آیت الله مکارم شیرازی از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی غروب یکشنبه در دیدار حجت‌الاسلام سید جواد موسوی هوایی از فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی در بخش مقابله با فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های کاذب تقدیر کرد و اظهار داشت: رواج عرفان‌های کاذب نوعی میدان جنگ است که دشمنان خیلی بر روی این قبیل فعالیت‌ها تلاش می‌کنند.



وی اضافه کرد: سازمان تبلیغات اسلامی از سازمان‌هایی است که باید متولی مقابله با این عرفان‌ها باشد و نسبت به این مسئله اهتمام بورزد.



آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: البته سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه زحماتی کشیده است اما نباید به این فعالیت‌ها قانع بود.



برگزاری جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر



معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی نیز در این دیدار گزارشی از برگزاری چهارمین جشنواره کتاب دین و پژوهش‌های برتر ارائه کرد و گفت: این جشنواره با هدف تشویق پژوهشگران و نویسندگان حوزه دین و ایجاد خط ارتباطی بین علوم جدید و مسائل دینی برگزار می‌شود.



حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی تاکید کرد: سعی کردیم با استفاده از ظرفیت این جشنواره پژوهشگران و نویسندگان را به سمت پاسخگویی به مسائل حوزه دین سوق دهیم.



وی با اشاره به حوزه‌های برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: موضوعات جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر عبارت از"علوم قرآن و حدیث"، "مجموعه کتاب‌های کلام، فلسفه، عرفان و اخلاق اسلامی"، "فقه و حقوق اسلامی"،"دین و علوم انسانی مرتبط"، "تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی"، "ادبیات داستانی و رمان" و "کودک و نوجوان" است.



موسوی هوایی گفت:‌ موضوعات "ادبیات داستانی و رمان" و "کودک و نوجوان" امسال به موضوعات جشنواره اضافه شده است.



سازمان تبلیغات اسلامی برای تشویق نویسندگان و پژوهشگران جشنواره‌ کتاب دین و پژوهشهای برتر را راه اندازی کرد تا نویسندگان دینی بتوانند آثارشان را ارائه کنند و آثار آنها داوری و انتخاب شود.