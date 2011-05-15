به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استیل آذین تهران و شهرداری تبریزی که با برتری پرگل 6 بر یک تیم تبریزی به اتمام رسید در حضور بالغ بر 500 تماشاگر برگزار شد. این مسابقه حواشی هم داشت که در زیر بدان اشاره می‌شود:

* با اینکه بازی به میزبانی تیم استیل آذین و در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار می شد اما تعداد تماشاگران تیم تبریزی به مراتب بیشتر بود. آنها با پرچم های سرخ رنگ، سازهای سنتی و بوق به حمایت از تیم خود می پرداختند. در این بین برخی از هواداران تیم شهرداری پا را فراتر گذاشته و حرکات موزون هم انجام می‌دادند!

* پیش از آغاز مسابقه از ورود تماشاگران تبریزی به ورزشگاه ممانعت به عمل آوردند . ظاهراً عوامل حراست و انتظامات ورزشگاه در نظر داشتند با ممانعت از ورود تماشاگران تبریزی و تفکیک آنها با هواداران استیل آذین نظم ورزشگاه را در کنترل خود داشته باشند!

* بازی تیم‌های استیل آذین و شهرداری تبریزی تماشاگران ویژه‌ای هم داشت که از آن جمله می‌توان به ناصر شفق مدیرعامل پیشین باشگاه تراکتورسازی تبریز و جمشید تقی زاده مدیرکل پیشین تربیت بدنی استان تهران اشاره کرد.

* تماشاگران تیم فوتبال استیل آذین در اواسط نیمه اول به بازی هادی ایمانی هافبک این تیم اعتراض کرده و از مربیان خواهان تعویض این بازیکن شدند.

* حسین کعبی که در دقیقه 33 مسابقه از زمین بازی خارج شد در زمان تعویض سمت مربیان استیل آذین نرفت و با نوشیدن جرعه‌ای آب بدون توجه به یاوری و دستیارانش روی نیمکت نشست.

* هواداران تیم فوتبال استیل آذین متاثر از جریان مسابقه شعار سر می‌دادند که تیم شهرداری و حمید درخشان روی به ضد فوتبال آوردند.

* در جریان بازی بارها و بارها تماشاگران دو تیم استیل آذین و شهرداری به تقابل با یکدیگر پرداختند که اوج آن در نیمه دوم بود جایی که تماشاگران تیم شهرداری شعار سر دادند" استیل به لیگ یک خوش آمدی" تماشاگران تیم سرخپوش تهرانی اختیار خود را از دست داده و به هواداران تیم میهمان به شدت توهین کردند.

* در اواخر نیمه اول برخوردی بین مهاجمان استیل آذین و دروازه بان تیم شهرداری تبریز به وجود آمد. مسعود همامی دروازه بان تیم شهرداری متاثر از این برخورد از زمین خارج شد و جای خود را به سنگربان دوم این تیم داد. در این لحظه برای خروج دروازه بان شهرداری از ورزشگاه به کنار زمین آمد اما بنا به دلایل نامعلوم این دروازه بان به بیمارستان منتقل نشد.

* داود نوشه صوفیانی دروازه بان تیم شهرداری در بین دو نیمه بدن خود را گرم کرد تا با آمادگی بیشتر از دروازه تیمش دفاع کند.

* تماشاگران تیم استیل آذین با در دست داشتن پلاکاردی که روی آن از ناصر حجازی حمایت کرده و خواهان شفای او شده بودند ارادت خود را به این پیشکسوت فوتبال و باشگاه استقلال نشان دادند.

* بازی 5 دقیقه زودتر آغاز شد که این موضوع با توجه به ترکیب فدراسیون فوتبال و برگزاری همزمان مسابقات جای تامل دارد

* در دقایق پایانی مسابقه برخوردی بین شهرام گودرزی و بابک لطیفی به وجود آمد که با اعتراض گودرزی مهاجم جوان تیم شهرداری روبرو شد.