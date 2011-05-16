انتقاد از نفوذ عرفانهای کاذب در بین مسئولان کشور

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی غروب یکشنبه در دیدار حجت‌الاسلام موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: امروز مسائل زشت در لباس زیبا عرضه می شود مثل عرفانهای کاذب که از سطح توده مردم بالا رفته و به قله مسائل اجتماعی و سیاسی نفوذ می کند.



وی این مسئله را برای نظام اسلامی بسیار خطرناک دانست و گفت: کشوری که مجریان دست اولش به مسائل خرافی و عرفانهای کاذب متوسل می‌شود معلوم نیست تکلیف چنین کشوری چه می‌شود.



این مرجع تقلید تاکید کرد: باید از طریق روشنگری جلوی اینها گرفته شود تا به صورت کلی در جایی که نفوذ می‌کنند دفع شود.



آیت الله مکارم شیرازی ترویج عرفانهای کاذب را نوعی میدان جنگ دشمنان دانست و افزود: دشمنان در این میدان خیلی حساب شده کار می کنند و سازمان تبلیغات اسلامی از سازمانهایی است که باید متولی مقابله با این کارها باشد و نسبت به این مسائل اهتمام بورزد.



وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه زحمات زیادی کشیده است اما نباید به اینها قانع بود.