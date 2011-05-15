افزایش شمار شهدای مارون الراس/ تظاهرات حامیان فلسطین در ترکیه و انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های الجزیره و العربیه، اتحادیه عرب با صدور بیانیه ای جنایات رژیم صهیونیستی را در سالروز اشغال فلسطین(روز نکبت) محکوم کرد.

همچنین شمار مجروحان گذرگاه"قلندیا "به صد و پنجاه نفر رسید؛ صهیونیستها علیه مردم فلسطین در این مکان از گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور استفاده کردند.

در شرق غزه نظامیان صهیونیست یک جوان دیگر را شهید کردند.دربیت حانون بر اثر حملات توپخانه ای نظامیان صهیونیست صد نفر زخمی شدند. شمار شهدای مارون الراس درجنوب لبنان به ده نفر و تعداد زخمی ها هم به صد نفر افزایش یافت.

در راستای همبستگی با مردم فلسطین در روزن نکبت تظاهرات هایی در استانبول ترکیه و انگلیس برپا شد.



میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را که بر اثر آن 10 نفر از تظاهرات کنندگان لبنانی در همبستگی با مردم فلسطین به شهادت رسیدند، محکوم کرد.