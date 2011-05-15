نبیل العربی نامزد دبیر کلی اتحادیه عرب / قطر نامزدی را پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه های العربیه و الجزیره لحظاتی قبل اعلام کردند که مصر "نبیل العربی" وزیر خارجه خود را به جای "مصطفی الفقی" برای تصدی سمت دبیرکلی اتحادیه عرب معرفی کرده است.

همچنین بر اساس این گزارش، قطر از معرفی عبدالرحمن العطیه به عنوان نامزد دبیرکلی اتحادیه عرب انصراف داد تا به این ترتیب نبیل العربی وزیر امور خارجه دولت موقت مصر تنها نامزد این پست باشد.

شایان ذکر است که جنبش موسوم به شش مارش وابسته به انقلابیون مصری بر مخالفت با دبیرکلی مصطفی الفقی تاکید کرده بود انقلابیون پیشینه وی را دارای نقاط تیره فراوان دانسته بودند.