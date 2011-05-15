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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۲۴

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نبیل العربی نامزد دبیر کلی اتحادیه عرب / قطر نامزدی را پس گرفت

نبیل العربی نامزد دبیر کلی اتحادیه عرب / قطر نامزدی را پس گرفت

منابع خبری لحظاتی پیش از تصمیم مصر برای معرفی وزیر امور خارجه به عنوان نامزد دبیرکلی اتحادیه عرب و انصراف نماینده قطر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر،شبکه های العربیه و الجزیره لحظاتی قبل اعلام کردند که مصر "نبیل العربی" وزیر خارجه خود را به جای "مصطفی الفقی" برای تصدی سمت دبیرکلی اتحادیه عرب معرفی کرده است.

همچنین بر اساس این گزارش، قطر از معرفی عبدالرحمن العطیه به عنوان نامزد دبیرکلی اتحادیه عرب انصراف داد تا به  این  ترتیب نبیل العربی وزیر امور خارجه دولت موقت مصر تنها نامزد این پست باشد.

شایان ذکر است که جنبش موسوم به شش مارش وابسته به انقلابیون مصری بر مخالفت با دبیرکلی مصطفی الفقی تاکید کرده بود انقلابیون پیشینه وی را دارای نقاط تیره فراوان دانسته بودند.

کد مطلب 1312548

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