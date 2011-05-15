قصد انتقام از صنعت نفت آبادان را داشتم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله ویسی بعد از تساوی تیمش در هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ بر‌تر کشور در برابر صنعت نفت آبادان که غروب یکشنبه در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در بازی در برابر صنعت نفت آبادن سه هدف داشتم نخست انتقام باخت دور رفت صبای قم در مقابل این تیم بود که محقق نشد.



وی ادامه داد: جابجا کردن جایگاه صبای قم در جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ بر‌تر و همچنین پیروزی در خانه که مدتها بود صبا در مسابقات خانگی هیچ تیمی را نبرده بود از دیگر اهداف من در این بازی بود.



بازیکنانم بی‌انگیزه بودند



سرمربی تیم فوتبال صبای قم با اشاره به اینکه بازیکنان تیم ما در برابر صنعت نفت آبادان بی‌انگیزه بازی کردند، اضافه کرد: با توجه به اینکه دو تیم صبای قم و صنعت نفت آبادان در میانه جدول رده بندی مسابقات لیگ بر‌تر کشور قرار داشتند انگیزه بازیکنان در این بازی بسیار پایین بود و بازیکنان تیم صبا منتظر یک اتفاق بودند.



وی در خصوص ماندش در صبای قم گفت: برنامه دو ساله خودم را به هیئت مدیره صبا ارائه کرده ‌ام و برنامه‌ هایم از طرف هئیت مدیره و مدیر باشگاه مورد پذیرش قرار گرفته است.



بازیکن جوان و با انگیزه جذب خواهیم کرد



سرمربی تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: تیم صبای قم در لیگ یازدهم از امیدهای صبا استفاده خواهد کرد و هدف این است که تیم صبا یک تیم جوان و با انگیزه شود.



تیم صبای قم در هفته سی و سوم مسابقات فوتبال لیگ بر‌تر کشور در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری یادگار امام قم در برابر تیم صنعت نفت آبادان با تساوی بدون گل متوقف شد.