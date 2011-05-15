به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی پس از پایان دیدار تیمش مقابل سپاهان در نشست خبری گفت: بازیکنانم از نظر تیمی بسیار عالی بازی کردند و یک تیم کامل بودند. سپاهان که بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع را در اختیار دارد و در همه بازی‌ها موقعیت‌های گلزنی زیادی را ایجاد می کند در این بازی موقعیت خوبی بدست نیاورد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما بسیار خوب کار کردند و به هیچ وجه اجازه نفوذ را به تیم سپاهان ندادند ما کناره‌های زمین را بستیم. نقاط قوت آنها را کور کردیم و اگر یک مقدار خوش شانس بودیم در این دیدار پیروز می شدیم.

دایی در واکنش به خبرنگاری که گفت: "به نظر می رسید داوری‌ها به خاطر اختلاف شما با فدراسیون به ضرر پرسپولیس بود"، اظهار داشت: من نمی خواهم شفاف سازی کنم من امروز دارم کارم را انجام دادم و دوست ندارم از بالای سکوها تیم را هدایت کنم. تیم ما در این فصل نوسان زیادی داشت و عوامل مختلفی باعث ناکامی‌اش بود که یکی از آنها من و کادر فنی بودیم. ما نمی گوییم از لحاظ فنی کامل هستیم اما خیلی اتفاقات افتاد که به تیم ما ضربه زد.

وی افزود: بزرگترین چیزی که به ما لطمه زد این بود که آرامش من و کادر فنی و بازیکنان را به هم ریختند و نتوانستند آرامش را در تیم ایجاد کنند. خیلی اتفاقات دیگر بود که اجازه دهید بعد از پایان لیگ و جام حذفی راحت تر در خصوص آنها صحبت کنم. تنها می گویم بازیکنانم با غیرت و مردانه جلوی بهترین تیم حال حاضر ایران بازی کردند.

وی در مورد شانس قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی ادامه داد: ما اول از همه هدف‌مان این است که لیگ را با پیروزی مقابل پیکان به پایان برسانیم. بازیکنان با انگیزه‌ای که امروز از خود نشان دادند بیان کردند اگر همین گونه بازی کنند هیچ تیمی نمی تواند به ما ضربه بزند.

دایی با بیان اینکه مسائل انگیزشی لطمات زیادی به پرسپولیس وارد کرد و باعث نوسانات این تیم شد در مورد تاثیر مدیریت و موفقیت یک تیم تاکید کرد: اجازه بدهید بعضی از صحبت‌ها را بعدا مطرح کنم. به نظر من کادر فنی تنها 20 درصد از چنین شرایطی در نتایج تیم نقش داشته مخصوصا در کشور ما با توجه به سطح فوتبال‌مان این موضوع واقعی‌تر است. مطمئنا خیلی شرایط برای موفقیت تیم باید مهیا شود و من در گفتگوهای دوستانه در خصوص آنها اظهارنظر خواهم کرد.

البته علی دایی نتوانست جلوی خود را بگیرد و ادامه داد: کوچکترین مسئله‌ای که رخ داد دیروز بود. من بعد از بازی با الوحده خط دفاعی تیمم را در تمرینات با حضور نورمحمدی ارنج کردم اما سر تمرین خود بازیکن به من می گوید محرومم و نمی توانم برابر سپاهان بازی کنم. من به باشگاه زنگ می زنم و آنها یک چیز دیگر می گویند به عنوان سرمربی باید از همه مسائل اطلاع داشته باشم اما خبری به من نداده‌اند.

سرمربی تیم پرسپولیس در مورد مصاحبه شکری معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: شنیده ام شکری اعلام کرده در مکاتبات با فدراسیون محرومیت دو ماهه نورمحمدی را به سه جلسه تقلیل داده است اما من با صراحت می گویم اگر باشگاه یک نامه ارائه کند که طی آن به کمیته انضباطی شکایت کرده یا در مورد نورمحمدی اعتراضی کرده است هر چه بخواهند به آنها می دهم؟

وی با بیان اینکه "مصاحبه کردن راحت است"، ادامه داد: تا کی می خواهیم مردم را گول بزنیم من تا حالا رو بازی کرده ام و از کسانی که زیر و رو می کشند بدم می آید. من رفیق خودم را به عنوان وکیل نورمحمدی به فدراسیون فرستادم تا از حق تیم دفاع کند.

وی در این خصوص اضافه کرد: متاسفانه آرامش من را در این مدت به هم ریخته‌اند روزنامه منتسب به باشگاه در حالی که هیچ روزنامه‌ای عکس درگیری محمد و آرفی را ندارد این عکس را چاپ می کند در حالی که این روزنامه باید به من آرامش بدهد و حاشیه‌ها را جمع کند اینها جزو کوچکترین اتفاقات است و باعث می شود حاشیه‌ها در کنار تیم ما اضافه شود. من باید دو روز کار کنم تا روحیه بازیکنانم باز گردد.

دایی با بیان اینکه خواسته خیلی ها این است که من بیرون گود باشم ولی مردم این مسئله را نمی خواهند اظهار داشت: این مردم من را دایی کردند و بدون آنها هیچم. هیچ زمان یادم نمی رود از کجا آمده‌ام. فکر می کنید من گذشته ام را فراموش کرده‌ام نه این گونه نیست. اگر امروز به اینجا رسیده‌ام به خاطر لطف آن بالایی و مردم بوده است.

دایی در بخش دیگری از این گفتگو به شفاف سازی بیشتر اتفاقات باشگاه پرسپولیس پرداخت و افزود: مربی انتخاب کرده‌اید اما نمی‌گویید و چرا صحبت‌های دیگر مطرح می کنید؟ مگر می شود مربی را انتخاب نکرده و بروند آلمان و اسپانیا دنبال کمپ بگردند. اگر بگویید به فکر آینده هستید من می گویم اردوهای تیم باید با صلاحدید مربی برگزار شود این یعنی دخالت در کار کادر فنی.

دایی هچنین اضافه کرد: متاسفانه آدم می فرستند و به صورت غیرمستقیم با بازیکنان تیم های دیگر مذاکره می کنند. راست می گویند خودشان مذاکره نمی کنند اما آدم می فرستند. آن فرد می گوید من بیژن فلانی هستم و از طرف فلانی. گفتم بیژن، تا یک چیزهایی را بدانید شاید بازیکن من به خاطر اینکه می خواهد در پرسپولیس بازی کند خیلی چیزها را نمی تواند بگوید اما بازیکن تیم دیگر به من زنگ می گوید و از تماس گرفتن خبر می دهد. بعد من می روم تحقیق می کنم فرد تماس گیرنده فامیل فلانی است. متاسفانه خیلی چیزها اتفاق افتاده که نمی توانم بگویم.

وی با بیان اینکه مگر از روز اول من گفتم که مرا به پرسپولیس بیاورید افزود: خودشان مرا آوردند و از من خواستند در تیم کار کنم. بروید از ساکت بپرسید که بعد از تیم ملی با من تماس گرفت و گفت به سپاهان بیا، اما من ضمن تشکر، عذرخواهی کردم من به خاطر رفاقت و برداشت های ذهنی ام از افراد و برای کمک آمده‌ام اما هر روز یک مشکل برایم ایجاد شد. آدم نمی تواند حرف بزند و اگر حرف بزند هزاران اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه تا الان حرف نزده بودید و بعد از مصاحبه شکری نامی مصاحبه می کند چه معنایی دارد افزود: چرا خودتان مصاحبه نمی کنید اگر دعواست رو در رو قرار بگیرید آن یکی در سایتش می نویسد و دیگری با یک روزنامه به توافق رسیده و علیه من مطلب می نویسد. من تاکید می کنم تا روزی که در فوتبال هستم نه زیر و رو می کشم و نه دنبال این مسائل هستم. فوتبال در زندگی من در درجه سوم و چهارم اهمیت قرار دارد و شرف، غیرت و همه چیزم را خرج آن نمی کنم.

دایی با بیان اینکه اگر الان بگویند برو، می گویم مخلص شما هستم و می روم افزود: من چسبیده به پرسپولیس نیستم اگر بودم هیچ وقت استعفا نمی دادم.

وی در مورد اینکه روزنامه پرسپولیس به عنوان یک رسانه وظیفه دارد خیلی چیزها را بنویسد و حتی مصاحبه انتقاد روز گذشته شما از باشگاه را چاپ کرد اظهار داشت: در گذشته من یک بار راجع به یک بزرگتر صحبت کردم که کل آن قسمت را از مصاحبه ام سانسور کردند این روزنامه الان و در این شرایط باید به من کمک کند. چه ربطی دارد مشکلات درون خانواده ام را به بیرون منتقل کند. من خودم با متخلفین برخورد و آنها را جریمه می کنم. من با همه رفیقم اما به موقع آنها را تشویق و به موقع جریمه می کنم. در این شرایط حساس این اقدامات چه معنایی دارد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به این مسئله که در روز بازیهای مهم خصوصا دیدار با ذوب آهن و سپاهان چرا مسئولان باشگاه همراه تیم من نمی آیند گفت: اعلام می کنند به خاطر حضور مسئولان ای اف سی نیامدند اما شما ببینید مسئولان ای اف سی چه زمانی می خواهند از باشگاه دیدن کنند؟ ماهایی که حرف نمی زنیم را وادار نکنید که جواب بدهیم و چیزهایی را که می دانیم بگوییم.

خبرنگاری پرسید آقای دایی امروز وقت آن نرسیده که به خاطر این نتایج از مردم عذرخواهی کنید وی تاکید کرد : من با تمام وجدان و وجود کار کرده ام و تا جایی از دست می آمد انجام داده ام ما امروز با 50 درصد قدرت خود برابر بهترین تیم ایران که قصد داشت با پیروزی مقابل ما به قهرمانی لیگ برسد و جشن قهرمانی بگیرد به تساوی رسیدیم و این نشان می دهد به لحاظ فنی خیلی حرفها برای گفتن داریم. شاید در بعضی از دیدارها تعویض ها یا ارنجی که برای تیم در نظر گرفته ایم باعث شد که تیم نتیجه نگیرد اما مسائل دیگر هم در نتیجه تیم تاثیر گذار است. من هیچ وقت نمره نمی دهم.

وی اضافه کرد: من به خاطر بعضی از بازیهای بد تیم از مردم عذرخواهی کردم. مگر فیلم هندی است که بخواهم هر موقع از مردم عذرخواهی کنم . مگر تیم ملی است که هر دقیقه عذرخواهی کنم آنهایی که فوتبال را می فهمند می دانند که دلیل نتیجه نگرفتن پرسپولیس چیست من دنبال امتیاز دادن به خودم و دیگران نیستم اگر تیم موفق شود یکی از عواملش من بودم و اگر ناموفق باشد یکی از دلایل آن من بودم.

دایی گفت: امروز وجدانم راحت است و تا روزی که هستم برای موفقیت تیم سعی و تلاش می کنم. من هیچ وقت چیزهای دیگر را وارد فوتبال نکرده‌ام و سرم بالاست. قطعا به غیر از آن بالایی کسی نمی تواند من را زمین بزند. دایی این جمله را در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به وی گفت: " کسانی می خواهند دایی را زمین بزنند" مطرح کرد و افزود: بعد از جام جهانی دوست داشتند من را زمین بزنند اما به تیم سایپا رفتم و این تیم را قهرمان کردم. در تیم ملی هم می خواستند من را خراب کنند و امروز هم آمده‌ام پرسپولیس و با این تیم قهرمان جام حذفی شدم. من کاری به سناریوها ندارم اما تاکید می کنم به غیر از آن بالایی هیچ کس نمی تواند من را خراب کند. آن بالایی هم به دلم و عملکردم نگاه می کند. کاری نمی کنم آن بالایی من را زمین بزند. تا آن بالایی نخواهد گنده گنده ها هم نمی توانند من را زمین بزنند.

دایی ادامه داد: من از اردبیل به دانشگاه شریف آمده و از آنجا در فوتبال پیشرفت کرده ام مگر رسیدن به این جایگاه الکی است خیلی از اتفاقات در زندگی آدمها رخ می دهد و من این موضوع ایمان دارم که غیر از آن بالایی کسی نمی تواند من را زمین بزند.

خبرنگاری پرسید چرا نمی خواهید امروز شفاف سازی کنید که دایی این گونه پاسخ داد: خیلی مسائل است مثلا شما به سپاهان و ذوب آهن نگاه کنید که مدیریت متوالی و نداشتن تغییر و تحولات در این بخش به موفقیت این تیم ها کمک کرده است خیلی مسائل وجود دارد که یک باشگاه موفق شود. مثلا در استخدام نیروها باید کسانی به کار گرفته شوند که به باشگاه‌ها و من کمک کنند و بدون توجه رفاقت‌ها این افراد انتخاب شوند که آنها اشتباهات من را یادآوری کنند نه اینکه به به و چه چه بگویند.

وی در این خصوص اضافه کرد: کارمندهایی باید بیایند که دل‌شان با تیم باشد نمی خواهم بعضی از مسائل را بگویم اما مثلا فلان لیدر استخدام می شود که در باشگاه کار کند آیا این باشگاه اداری است؟ استقلال و پرسپولیس را نمی توان به صورت حرفه ای باشگاه نامید زیرا باشگاه، کمیته ها و مسائل دیگر برای موفقیت می خواهد کسانی که دلشان برای تیم می سوزد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان با بیان اینکه خیلی مسائل باید کمک که یک تیم نتیجه بگیرد گفت: ما فقط اسم باشگاه را داریم و یک ساختمان داشتن دلیل بر باشگاه بودن نیست جایی که نه زمین تمرین دارند نه ورزشگاه اختصاصی را نمی توان باشگاه نامید اگر شما آن را باشگاه می گویید من که سالها در اروپا بازی کرده ام به آن باشگاه نمی گوییم.