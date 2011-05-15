به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی 2 بر صفر عصر یکشنبه تیمش برابر ملوان بندرانزلی در هفته سی و سوم لیگ برتر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از دیدار با النصر عربستان و کنار رفتن از لیگ قهرمانان آسیا از نظر روحی در شرایط خوبی قرار نداشتیم و بدن بازیکنان خسته بود اما خوشبختانه به یک پیروزی خوب دست پیدا کردیم.

وی ادامه داد: ما در دیدار برابر ملوان کاملا بر بازی مسلط بودیم و با استفاده از نقاط ضعف حریف به دو گل رسیدیم و می توانستیم گل های بیشتری را نیز وارد دروازه حریف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در طول فصل دهم لیگ برتر گفت: هدف اصلی ما حفظ اسکلت تیم برای فصل آینده است و امیدوارم با جذب نفرات جدید بتوانیم یک استقلال پرقدرت را راه رقابتهای لیگ برتر کنیم و به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم.

وی در مورد دیدار روز 12 خرداد با ملوان در جام حذفی گفت: می دانیم که بازی کردن در انزلی با ملوان بسیار سخت است. با این حال من فعلا به بازی آخر برابر پاس همدان در لیگ برتر فکر می کنم و تمام هدفمان این است که با پیروزی در این دیدار به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کنیم.

پرویز مظلومی با تشکر از سازمان لیگ برتر در تلاش برای هر چه بهتر برگزار شدن مسابقات لیگ برتر به قهرمانی سپاهان اشاره کرد و گفت: این قهرمانی را به کادر مدیریتی و فنی سپاهان تبریک می گویم و برایشان آرزوی موفقیت می کنم.

مظلومی که در روزهای اخیر مصاحبه هایی علیه برخی جریان سازی ها علیه تیمش کرده است در نشست خبری بازی با ملوان هم به این موضوع اشاره کرد و گفت: من نگفتم که التماسم کردن تا هدایت استقلال را قبول کنم اما برخی ها با زدن این تیترها به دنبال ضربه زدن به مظلومی هستند. برخی ها می خواهند مرا اذیت کنند و کاری کنند که از استقلال بروم.

وی ادامه داد: این افراد از همان روزهای اول به دنبال حاشیه سازی برای ما بودند و تصور می کردند که من چهار - پنج هفته بیشتر در استقلال دوام نمی آورم. اما دیدند که ایستادم و حالا استقلال در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد.

مظلومی خاطرنشان کرد: این عده رفتند و نظر سنجی قلابی گذاشتند تا استقلال را خراب کنند. نمی دانم اگر استقلال به موفقیتی نرسد و جامی نگیرد چه چیزی عاید انها می شود. با این حال ما کار خودمان را می کنیم و برای موفقیت استقلال از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد.