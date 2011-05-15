به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز پس از برتری یک بر 6 تیمش مقابل استیل آذین با بین این مطلب افزود: بازی خیلی خوبی بود. من قبل از اینکه به این بازی برسیم بررسی کاملی نسبت به شرایط تیم فوتبال استیل آذین داشتم و با شناخت کامل از ریز و درشت این تیم به میدان آ‌مدیم. می دانستیم باید با تیم استیل آذین چطور بازی کنیم و با پیروزی زمین را ترک کنیم.

وی در ادامه افزود: تنها نگرانی و دغدغه‌ام این بود که بتوانیم در دقایق ابتدای به گل برسیم و خوشبختانه خیلی زود تا دقیقه 18 به دو گل دست یافتیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز خاطرنشان کرد:‌از آ‌نجا که تیم استیل آذین تیمی متشکل از بازیکنان باتجربه است شاید اگر نمی‌‌توانستیم گل اول را بزنیم دچار مشکل می‌شدیم و آنها ما را غافلگیر می‌کردند و خدا را شکر دو گل زدیم که همین دو گل خیلی به ما کمک کرد تا به نتیجه مورد نظر دست یابیم.

درخشان خاطرنشان کرد: گلی که تیم استیل آذین به ثمر رساند تا حدودی تمرکز بازیکنان ما را پایین آورد و باعث شد تا آنها با استرس بیشتری بازی کنند. در بین دو نیمه با توصیه‌هایی که به بازیکنان داشتم از آنان خواستم تا با روش بهتری به بازی ادامه دهند. خوشبختانه با وجود شروع نه چندان خوبی که در نیمه دوم داشتیم گل سوم را به ثمر رساندیم که بعد از این گل تمرکز به تیممان بازگشت و توانستیم بارها و بارها به دروازه استیل آذین حمله کنیم. سه گل دیگر هم زدیم و فرصت‌های زیادی را هم از دست دادیم.

سرمربی تیم شهرداری تبریز نیاز تیمش به کسب پیروزی برای بقا در لیگ برتر را از عوامل برتری سرخپوشان تبریزی در مصاف استیل آذین تهران عنوان کرد، گفت: پیش از برگزاری این مسابقه ضعف‌مان در گلزنی بود که با به ثمر رساندن 6 گل بر این مشکل نیز فائق آمدیم.

وی با ابراز تشکر از بازیکنان، کادر فنی و مدیریت و شهرداری تبریز در جهت حمایت و پشتیبانی از تیم شهرداری گفت: ما بعد از عید روند صعودی خوبی داشتیم. کمتر مسابقه‌ای بود که در آ‌ن نتیجه را واگذار کنیم و امروز توانستیم بقایمان در لیگ برتر را قطعی کنیم. این پیروزی را به بازیکنان و هواداران تیم شهرداری تقدیم می‌کنم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه تیم شهرداری بتواند در آینده نزدیک به افتخاراتی در فوتبال ایران دست یابد افزود: تیم استیل آذین از نفراتی باتجربه و توانمند سود می‌برد مقابل این تیم اگر روی به بازی تدافعی می آوردیم شاید پیروزی را از دست می دادیم و یا حتی شکست می ‌خوردیم به همین خاطر با تعویض کارلوس ادواردو و ورود کریمی به زمین خط حمله‌مان را تقویت کردیم و درصدد آن برآمدیم که مدافعان تیم استیل آذین را در زمین این تیم حبس کنیم. خوشبختانه با این حربه کمتر تحت فشار قرار گرفتیم و محتاطانه بازی نکردیم. پیروزی پر گل امروز ما ماحصل همین بازی شجاعانه بود.

درخشان با تاکید بر اینکه تصور نمی‌کرده تیمش 6 گل وارد دروازه استیل آذین کند، افزود: ما دنبال سه امتیاز و پیروزی بودیم و من می دانستم تیمم برنده مسابقه امروز خواهد شد اما به هیچ عنوان فکر نمی‌کردم بتوانیم استیل آذین را با این اختلاف گل شکست دهیم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت اخراج بازیکنان استیل آذین چقدر در پیروزی پرگل تیم شهرداری تاثیرگذار بود گفت: قطعاً ‌اخراج بازیکنان استیل آذین مزید علت شد تا به این پیروزی پرگل دست یابیم. تیم استیل آذین تحت فشار زیادی بود. به خاطر همین بازیکنان این تیم پس از آنکه از تیم ما عقب افتادند کنترل خود را از دست داده و برخوردهایی پیدا کردند که موجب اخراجشان از زمین مسابقه شد. البته فکر می‌کنم تصمیم داور در اخراج بازیکنان استیل آذین کاملاً درست بود.

درخشان در خاتمه تصریح کرد: هنوز با مسئولان باشگاه شهرداری برای تمدید قراردادم مذاکره نکردم چون تکلیف تیم مشخص شد. البته حالا که در لیگ برتر ماندنی شدیم می توانم با فراغ بال بیشتر مذاکره کرده و در صورتی که توافق حاصل شد به همکاری‌ام ادامه دهم. امیدوارم این توافق حاصل شود.