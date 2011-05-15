به گزارش خبرنگار مهر، امید نمازی مربی تیم فوتبال استیل آذین پس از شکست 6 بر یک عصر امروز یکشنبه این تیم مقابل شهرداری تبریز با بیان این مطلب افزود: با این که با شش گل مغلوب شهرداری شدیم اما فکر می‌کنم بازی خوبی را حداقل تا پیش از به ثمر رسیدن گل سوم شهرداری به نمایش گذاشتیم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه شروع خوبی نداشتیم اما بازیکنان‌ ما پس از دو گل تیم شهرداری جان گرفتند و بازی خوبی را به نمایش گذاشتند چرا که به غیرت آنها برخورد.

مربی تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: ما بازی خوبی را تا 10دقیقه آغازین نیمه دوم به نمایش گذاشتیم. متاسفانه در دقیق 52 یکی از بازیکنان تیم ما از زمین اخراج شد که با اخراج او مشکلات تیم ما دو چندان شد.

نمازی اعلام نتایج مسابقات هفته سی و سوم لیگ برتر در بین دو نیمه مسابقه را از عوامل شکست تیمش در بازی مقابل شهرداری تبریز برشمرد و گفت: زمانی که نتایج اعلام شد و بازیکنان ما باخبر شدند که تیم سایپا با دو گل از تراکتورسازی پیش است از نظر روحی افتی شدید پیدا کردند و روحیه‌شان را از دست دادند.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسید "اخراج بازیکنان تیم استیل آذین تا چه اندازه در شکست این تیم مقابل شهرداری موثر بود؟" گفت: این اخراج‌ها 100 درصد در جریان بازی تاثیر گذاشت. تا قبل از اخراج اشجاری خیلی خوب بازی می‌کردیم و حتی می‌توانستیم گل مساوی را به ثمر برسانیم اما با اخراج این بازیکن همه چیز به هم ریخت.

وی وجود انتظارات بالا از تیم استیل آذین و اینکه چنین تیم پرستاره‌ای باید در لیگ برتر بماند را از دلایل بر هم خوردن تعادل عصبی برخی از بازیکنان این تیم عنوان کرد و گفت: بازیکنان ما خیلی تحت فشار بودند. متاسفانه بازیکن باتجربه‌ای چون اشجاری نتوانست تمرکز خود را حفظ کند و حرکتی انجام داد که اگر خودش بعد از مسابقه فیلم آن را ببیند شاید باور نکند چنین حرکتی را انجام داده است.

وی با تعریف و تمجید از شهرداری تبریز گفت: شهرداری خوب و با برنامه بازی کرد و به خوبی از فضای پشت هافبک‌های ما برای رسیدن به دروازه ما و طراحی حملات خود استفاده کرد و از همین نقطه به تیم ما لطمه زد.

وی از اظهار نظر پیرامون انحلال تیم فوتبال استیل آذین خودداری کرد و گفت: از آنجایی که من اطلاعی در این خصوص ندارم بهتر است از مالک باشگاه در این زمینه اظهار نظر کند.

مربی تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین خاطرنشان کرد: من به صورت غیرمستقیم با تیم ملی همکاری داشتم. در مورد تیم ملی صحبت زیاد شده من نمی‌خواهم اظهار نظر کنم تنها چیزی که در مورد این تیم می توانیم بگویم این است که تا روز چهارشنبه فهرست تیم ملی اعلام می‌شود و تمرینات ما از دوم خرداد ماه آغاز می‌شود. قبلاً هم گفته‌ام کارلوس کی‌روش مربی اهل مشورت است و با من هم مانند دیگر دوستانش مشورت‌هایی داشته و من نقطه نظرات خود را به صورت مشورتی در مورد دعوت از بازیکنان به اطلاع این مربی رسانده‌ام.