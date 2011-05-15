  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۱:۴۶

ساکت در گفتگو با مهر:

بدون حرف و حدیث قهرمان شدیم/ قلعه‌نویی خواسته است فعلا صبر کنیم

بدون حرف و حدیث قهرمان شدیم/ قلعه‌نویی خواسته است فعلا صبر کنیم

مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان ضمن ابراز خوشحالی از قهرمانی تیم فوتبال این باشگاه در لیگ برتر گفت: خوشبختانه بدون حرف و حدیث قهرمان شدیم.

محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان  پس از قهرمانی در رقابت های لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  خوشحالم که در این سال سخت موفق شدیم برای دومین سال متوالی قهرمان لیگ شده و رکوردی را در این مسابقات ثبت کنیم که امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه دوست داشت این قهرمانی با پیروزی برابر پرسپولیس تکمیل تر شود افزود: تمام عوامل  کارخانه فولاد مبارکه و باشگاه  از هیئت مدیره گرفته تا مدیران، کادر فنی و بازیکنان دست به دست هم دادند تا بر اساس سیاست گذاری باشگاه به این قهرمانی دست یابند که من آن را به هواداران و تمام طرفداران سپاهان و مردم اصفهان تقدیم می کنم.

ساکت با بیان اینکه تیمش مقتدرانه توانست قهرمان لیگ شود افزود: ما یکی  دو هفته پیش از پایان مسابقات و بدون حرف و حدیث توانستیم قهرمان شویم که این به کیفیت فنی خوب تیم ما باز می گردد امروز بازیکنان به بلوغ فکری رسیده اند و کاملا حرفه ای عمل می کنند و کادر فنی ما هم جزو بهترین نفرات فنی ایران هستند که عملکردشان در موفقیت تیم تاثیر بسیاری داشت.

مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان  در پایان در مورد اینکه بحث ادامه همکاری این باشگاه با قلعه نویی تا چه مرحله ای پیش رفته است گفت: ما بحث اساسی را با ایشان انجام داده ایم و هر دو طرف به ادامه و استمرار فعالیت ابراز علاقه نشان داده اند اما قلعه نویی از ما خواسته تا پایان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی اجازه بدهیم ایشان تمرکزشان به هم نریزد و بعد از آن مذاکرات نهایی را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 1312564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها