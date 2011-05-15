محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان پس از قهرمانی در رقابت های لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که در این سال سخت موفق شدیم برای دومین سال متوالی قهرمان لیگ شده و رکوردی را در این مسابقات ثبت کنیم که امیدوارم این موفقیت ها ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه دوست داشت این قهرمانی با پیروزی برابر پرسپولیس تکمیل تر شود افزود: تمام عوامل کارخانه فولاد مبارکه و باشگاه از هیئت مدیره گرفته تا مدیران، کادر فنی و بازیکنان دست به دست هم دادند تا بر اساس سیاست گذاری باشگاه به این قهرمانی دست یابند که من آن را به هواداران و تمام طرفداران سپاهان و مردم اصفهان تقدیم می کنم.

ساکت با بیان اینکه تیمش مقتدرانه توانست قهرمان لیگ شود افزود: ما یکی دو هفته پیش از پایان مسابقات و بدون حرف و حدیث توانستیم قهرمان شویم که این به کیفیت فنی خوب تیم ما باز می گردد امروز بازیکنان به بلوغ فکری رسیده اند و کاملا حرفه ای عمل می کنند و کادر فنی ما هم جزو بهترین نفرات فنی ایران هستند که عملکردشان در موفقیت تیم تاثیر بسیاری داشت.

مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان در پایان در مورد اینکه بحث ادامه همکاری این باشگاه با قلعه نویی تا چه مرحله ای پیش رفته است گفت: ما بحث اساسی را با ایشان انجام داده ایم و هر دو طرف به ادامه و استمرار فعالیت ابراز علاقه نشان داده اند اما قلعه نویی از ما خواسته تا پایان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی اجازه بدهیم ایشان تمرکزشان به هم نریزد و بعد از آن مذاکرات نهایی را انجام خواهیم داد.