بدشانسی عامل شکست ما برابر پیکان بود/ داور به ما ضربه زد

مهدی تارتار پس از شکست یک بر صفر عصر یکشنبه تیمش برابر پیکان ضمن بیان این مطلب افزود: طبیعت فوتبال این است و ما هم امروز بازی را با بد اقبالی به پیکان واگذار کردیم.

وی افزود: فغانی با قضاوت بد خودش در بازی با صبای قم به تیم ما ضربه زد و در این دیدار هم یک پنالتی ما را نادیده گرفت تا زحمات بچه ها به هدر برود.

تارتار تصریح کرد: توپی که وارد دروازه راه آهن شد اگر 100 بار دیگر ارسال شود گل نخواهد شد اما با بدشانسی این ضربه وارد دروازه شد.

سرمربی تیم راه آهن در مورد وضعیت بازی تیمش گفت: در نیمه اول بد بازی کردیم اما در نیمه دوم بر حریف مسلط شدیم و فقط یکی دوبار پیکان موقعیت داشت.

تارتار در خصوص علت باخت برابر پیکان اظهارداشت: تعطیلی لیگ هم مزید بر علت شد تا تیم هایی مانند ما که بازی قبلیشان را برده بودند با مشکل مواجه شوند و تاثیر منفی برنامه ریزی لیگ در کل نتایج راه آهن تاثیر گذار بود و همه مسائل دست به دست هم داد تا بازیکنان از شرایط مسابقه خارج شوند.

سرمربی تیم راه آهن یادآورشد: گل عجیبی که خوردیم باعث شد تا تمرکز بچه ها از دست برود و به هرحال در همه بازیها حرف و حدیث بوده و هنوز هم اتفاقات بازی با پاس همدان را فراموش نکرده ایم زیرا اگر الان از پاس دو امتیاز کم کنید و به راه آهن یک امتیاز بدهید جدول کلی تغییر می کند.

تارتار با دخیل دانستن عوامل متعدد در شکست های تیمش گفت: باز هم اعتقاد دارم در این شکستها علاوه بر کادر فنی و بازیکنان مدیریت باشگاه نیز مقصر و سهیم است.

وی در خصوص داوران هم گفت: به سلامت کمیته داوران و فدراسیون اذعان دارم و می دانم که همه آنها پاک و سلامت هستند و فوتبال به سمت پاکی پیش می رود ولی ما هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردیم که برخی را در تعطیلات حل کردیم اما برخی پابرجاست و در کل مسائل مالی عمده مشکلات ما بود.

وی افزود: به هر حال فوتبال غیر قابل پیش بینی است و فکر می کنم به غیر از استیل آذین، شش تیم دیگر در معرض سقوط و بقا هستند اما با شناختی که از بازیکنان راه آهن دارم می دانم که در مقابل مس کرمان که کادر و بازیکنانی قوی در زمین و نیمکت دارد و بازی خوبی که ارائه می کنند پیروز خواهیم شد تا در لیگ بمانیم.