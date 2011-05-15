به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، امیر قلعه نویی پس از تساوی تیمش مقابل پرسپولیس تهران و مسجل شدن قهرمانی سپاهان در لیگ برتر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: فصل سختی را پشت سرگذاشتیم و با وجود اینکه بسیاری می خواستند سپاهان قهرمانی لیگ را از آن خود نکند با لطف خدا با هماهنگی بازیکنان خود و با سختی های بسیاری که متحمل شدیم قهرمانی را از آن خود کرده و به یک جام با فوتبال کیفی رسیدیم زیرا سپاهان بهترین خط حمله و خط دفاعی را در فصل جاری از آن خود کرد.

وی افزود: با توجه به بازی سنگینی که سپاهان در امارات مقابل الجزیره برگزار کرد طبیعی بود که در این مسابقه بسیاری از بازیکنان ما خسته باشند اما خدا را شکر که با کسب یک امتیاز این بازی قهرمانی خود را قطعی کرده و با آرامش بیشتری به مصاف تیم سایپای کرج می رویم.

سرمربی سپاهان با بیان اینکه بازی طلایی پوشان اصفهان مقابل بنیادکار ازبکستان از اهمیت بسیاری برای بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم برخوردار است تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در این بازی هم با کسب پیروزی جواز حضور خود به دور بعد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را صادر کرده و بتوانیم موفقیت های آسیایی خود را تکمیل کنیم.

وی با اشاره به انتقادات مطبوعات و خبرنگاران محلی از تیم سپاهان در فصل جاری بیان داشت: مطبوعات اصفهان با انتقاداتی که در طول فصل از تیم سپاهان داشتند به قهرمانی ما کمک کرده و در طول یک سال ما را همراهی کردند.

قلعه نویی در پاسخ به سئوالی پیرامون عملکرد نامطلوبش با تیم های سپاهان و استقلال گفت: باید قبول کرد که در دو فصل گذشته با سپاهان و استقلال به دلیل بدشانسی نتوانستیم به دور بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم زیرا با توجه به اینکه مرحله گروهی این مسابقات تنها شامل شش بازی است شانس در نتیجه گیری تیمها تاثیر بسزایی دارد.

وی گفت: اگر فصل آینده در سپاهان بمانم تیم قدرتمندی برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا آماده می کنم و به میدان می فرستم تا سپاهان بتواند با این تیم قهرمانی مسابقات آسیایی را از آن خود کند.

وی به هزینه های باشگاه سپاهان در فصل جاری اشاره کرد و افزود: سپاهان به اندازه تمام باشگاههای اول تا چهارم لیگ در فصل جاری هزینه کرد اما با مدیریت خوب هزینه توانست نتایج بهتری نسبت به تیم های دیگر کسب کند واز هزینه های خود استفاده بیشتری ببرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران همه خودزنی می کنند ودوست ندارند سپاهان قهرمانی را از آن خود کند.

سرمربی سپاهان در مورد ارتباطش با عادل فردوسی پور و حاشیه های این فصل سپاهان با مجری برنامه 90 گفت: من عادل را دوست دارم اما احساس می کنم عادل مرا دوست ندارد. عادل در فصل جاری دو هدف در مورد من داشت که یکی قهرمان نشدن سپاهان با امیر قلعه نویی بود و دیگری نرسیدن من به نیمکت تیم ملی که به یکی از این اهداف دست یافت و به دیگری دست پیدا نکرد.

وی ادامه ادامه داد: احساس می کنم عادل با من مشکل دارم و علاقه ای به موفقیت من ندارد اما خوشحالم که هم در دوران حضورم در تیم ملی و هم در فصل های گذشته عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته ام و نشان داده ام که به عنوان یک مربی حرفه ای مشغول بکار هستم و امیدوارم در آینده هم نتایج خوب خود را تکرار کنم.