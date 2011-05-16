به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی دانشجویان آسیا طی روزهای اول تا سوم خردادماه در قزاقستان برگزار می شود و تیم منتخب دانشجویان ایران با شش تکواندوکار در بخش مردان و چهار تکواندوکار در بخش بانوان در این دوره از مسابقات شرکت خواهد شد.

فریبرزعسگری که سابقه هدایت تیم تکواندوی نوجوانان ایران را در کارنامه دارد به عنوان سرمربی، تیم منتخب دانشجویان کشورمان را در قزاقستان همراهی می کند. هفت تکواندوکار به اسامی؛ ناصر فشمی، داود عبدالرضایی، عباس شیخی، بهنام بیات، بهزاد ایلخانی، روح الله طالبی و حسین تاجیک در اردوی این تیم حضور دارند که قبل از اعزام نام یک تکواندوکار از فهرست خارج خواهد شد.

تیم بانوان ایران نیز با ترکیب؛ سارا خوش جمال فکری، فاطمه نعمتی، سمانه رضایی و اکرم خدابنده لو و با هدایت پروانه تقی‌پور تهرانی در رقابت‌های آسیایی به میدان خواهد رفت.

تیم تکواندوی دانشجویان ایران در اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا، سال گذشته در پنج وزن موفق به کسب پنج طلا و عنوان قهرمانی شد.

این تیم برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 30 اردیبهشت‌ماه راهی قزاقستان می شود.