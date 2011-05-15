به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و سوم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر عصر یکشنبه با برگزاری 9 دیدار به پایان رسید که سپاهان به لطف تساوی برابر پرسپولیس عنوان قهرمانی خود در این مسابقات را قطعی کرد و با کسب 3 قهرمانی در 10 دوره گذشته لیگ برتر پرافتخارترین تیم لیگ برتر لقب گرفت.

تیم فوتبال استیل آذین نیز که در ابتدای فصل با جذب ستاره های بزرگ قصد قهرمانی داشت و به رویاهای بزرگی فکر می کرد با شکست سنگین 6 بر یک برابر شهرداری تبریز به لیگ دسته اول سقوط کرد. در هفته پایانی این رقابتها شش تیم شانس سقوط به لیگ دسته اول را دارند که از بین آنها دو تیم دیگر به همراه استیل آذین راهی دسته پایین تر می شوند.

نتایج کامل هفته سی و سوم لیگ برتر و جدول این رقابتها به شرح زیر است:

* صبای قم صفر - صنعت نفت آبادان صفر



* سپاهان اصفهان صفر - پرسپولیس تهران صفر



* نفت تهران صفر - ذوب آهن اصفهان 2

گل: مهدی رجب زاده(44) و محمدحسینی(88)



* استقلال تهران 2 - ملوان بندرانزلی صفر

گل ها: آرش برهانی(31) و هوار ملامحمد(62)



* تراکتورسازی 2 - سایپا 2

گل ها علی علیزاده(87) و محمد نصرتی(89) برای تراکتورسازی - امین منوچهری(30) و کریم انصاریفرد(77)



* فولاد خوزستان 5 - پاس همدان 2

گل: رضا نوروزی (33 - 55 -77، 86 و 3+90 برای فولاد - مقداد قباخلو(64) و هادی رمضان(89)برای پاس



* مس کرمان 3 - شاهین بوشهر صفر

گل: لوسیانو ادینهو(12 و 88) ، قاسم دهنوی (89)



* استیل آذین یک - شهرداری تبریز 6

گل ها: محمد غلامی(30) برای استیل آذین - رسول پیرزاد(15) و مهدی محمدی گل به خودی(18)، میثم بائو(60 و 89)، علی کریمی(72)، سعید دقیقی(85) برای شهرداری تبریز - اخراج :حسن اشجاری (62) و محمداسماعیل نظری(84) از استیل آذین

* پیکان قزوین یک - راه آهن شهرری صفر

گل: محسن ارزانی(42)

جدول رده‌بندی لیگ برتر در پایان هفته سی و سوم به شرح زیر است:

1 - سپاهان 66 امتیاز

2 - استقلال 62 امتیاز

3 - ذوب آهن 60 امتیاز

4 - پرسپولیس 55 امتیاز

5 - تراکتورسازی 54 امتیاز

6 - فولاد 51 امتیاز

7 - مس 51 امتیاز

8 - ملوان 45 امتیاز

9 - صنعت نفت آبادان 42 امتیاز

10 - صبای قم 41 امتیاز

11 - شهرداری تبریز 37 امتیاز

12 - شاهین بوشهر 35 امتیاز

13 - پاس همدان 35 امتیاز

14 - سایپا البرز 34 امتیاز

15 - راه آهن شهرری 34 امتیاز

16 - نفت تهران 33 امتیاز

17 - پیکان قزوین 33 امتیاز

18 - استیل آذین 28 امتیاز

برنامه هفته سی و چهارم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر که تکلیف تیم های سقوط کننده و رده های دوم به بعد را مشخص خواهد کرد به شرح زیر است:

جمععه 30 اردیبهشت ماه - ساعت 18

* سایپا البرز- سپاهان

* ذوب آهن - استیل آذین

* پاس همدان- استقلال

* صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز

* پرسپولیس - پیکان قزوین

* شهرداری تبریز- فولاد خوزستان

* راه آهن شهرری- مس کرمان

* شاهین بوشهر - نفت تهران

* ملوان بندرانزلی- صبای قم