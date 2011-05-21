استان مرکزی چهار فصل و گردشگاههایی بدون امکانات!

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استان یک میلیون و 400 هزار نفری مرکزی، اکنون با چالش های جدی در زمینه تفریحات سالم روبروست.

گرچه نداشتن شناخت کافی از پتانسیل های تفریحی و گردشگری استان بخشی از ابن احساس نیاز شدید را ایجاد می کند با این بخشی از این احساس به کم توجهی به همین پتانسیل ها ناشی می شود.

استان مرکزی استانی با جاذبه های چهار فصل

وجود چهار فصل در استان یکی از این فرصت هاست که باید به آن توجه بیشتر کرد. از کوه گرفته تا دشت و بیابان، تالاب، جنگل، ارتفاعات حفاظت شده و غارهای با قدمت در طبیعت استان مرکزی وجود دارد که باید در زمینه گردشگری کردن آن به مفهوم تاسیس امکانات به آن توجه کرد.

برخی از تفرجگاههای استان در دل کوهها و صخره ها ناشناخته مانده و اکنون محل تردد عده ای قلیل است.

وجود چندین سد در استان، و حتی در حاشیه برخی روستاها اکنون به محل تفریح مردم تبدیل شده است که باید امکانات مناسب به آنجا انتقال یابد.

فقط چند ساعت توقف در کنار شگفت انگیزترین غار جهان

"فقط چند ساعت توقف در کنار شگفت انگیزترین غار جهان " این جمله به این مفهوم است که امکانات استقرار یافته در کنار این غار برای گردشگران فقط چند ساعت می تواند پذیرای میهامن باشد و عملا امکان حضور شبانه روزیدر حاشیه این غار و ارتفاعات اطراف نیست مگر به چادرهای مسافرتی اکتفا کنیم.

غار نخجیر استان مرکزی به عنوان شگفت انگیزترین دیدنی نه تنها استان، بلکه کشور و جهان اکنون دارای امکانات کمی است که نیازمند توسعه است.

22 پروژه تفریحی در حال اجراست

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی در گفتگویی با اشاره به نیاز شدید استان مرکزی به ایجاد سرانه تفریحی و گردشگری گفت: علاوه بر این نیاز مجاورت این استان با پایتخت منجر به تعریف پروژه‌های متعدد گردشگری در این استان شده است که اکنون به 22 پروژه می رسد.

محمدحسین فراهانی افزود: این پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف استان تعریف شده‌اند که برخی در سطح ملی و برخی در سطح بین‌المللی در دست پیگیری و اجرا هستند.

پروژه ملی دهکده گردشگری رودشور

پروژه تفریحی رودشور به عنوان پروژه ای ملی در منتهی الیه استان به سمت تهران، در حال اجراست و مردم استان خوشحال هستند که در حاشیه توجه به پایتخن نشین ها، آنان هم می توانند به نصیبی برسند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان هم ایجاد دهکده گردشگری، تفریحی در رودشور زرندیه به عنوان یکی از مهمترین این پروژه‌ها نام برد.

فراهانی گفت: پروژه رودشور زرندیه حدود هزار و 400 هکتار زمین را در بر می‌گیرد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری فاز نخست این پروژه به اتمام و بهره‌برداری برسد.

وی همچنین ایجاد مجتمع گردشگری ورزشی اراک را به عنوان یکی دیگر از مهمترین پروژه‌ها نام برد و گفت: فاز نخست این مجموعه نیز در سال گذشته به بهره‌ برداری رسید.

اشتغال محوردیگرتوسعه گردشگری

بعد از حل مشکل کمبود فضای تفریحی، باید گفت توسعه گردشگری با توسعه اشتغال همراه است.

ورود هر گردشگر با خود حیات چندین را از هتل داری تا مسافرخانه داری، فروش صنایع دستی و رونق خدمات را به همراه دارد که به 10 شغل می رسد و انگیزه ای برای توسعه اشتغال شده است.

فراهانی با بیان اینکه، اجرای پروژه رودشور سهم بسزایی در عمران و آبادانی منطقه و ایجاد اشتغال برای جوانان خواهد داشت، افزود: ایجاد فضاهایی مانند مجموعه تفریحات آبی و ساحلی، زمین گلف، شهربازی، دهکده اسب‌دوانی، دهکده ورزشی شامل پیست اتومبیل‌رانی، کارتینگ، موتورسواری و دوچرخه‌سواری از امکانات در نظر گرفته شده برای این پروژه است.

دو هزار اثر تاریخی و گردشگری استان را دریابیم

استان مرکزی استانی با بیش از شش هزار سال قدمت دارای بیش از دو هزار اثر تاریخی شناخته شده است که توجه به آن می تواند استان را به قطب گردشگری تبدیل کند.

این آثار نه تنها می تواند ذهن نا آرام و خسته مردم از کار را به سمت آرامش دعوت کند که می تواند محور توسعه استان و اشتغال پایدار شود.