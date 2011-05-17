جودو به جایگاه بیست سال قبل خود بازگشته است/ نگرش مسئولان تغییر کند

محمدرضا رودکی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: هر 20 روز یک بار یک تورنمنت سطح بالا و خوب در جهان برگزار می‌شود. آنها که برای کسب مدال المپیک برنامه ریزی دارند دائم در این مسابقات و اردوهای پس از آن حضور پیدا می کنند ولی ما تاکنون موفق نشده ایم در چنین مسابقاتی حضور مستمر داشته باشیم.

نایب قهرمان بازیهای آسیایی افزود: جودو برای پیشرفت نیاز به سرمایه گذاری دارد، با نگاه نتیجه گرایی نمی توان به موفقیت رسید، اگر مانند بسکتبال و والیبال روی سرمایه ها برنامه ریزی کنیم می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم در غیر اینصورت باید بازهم شاهد تکرار نتایج اخیر بود.

وی ادامه داد: جودو باید دائم در تورنمنت های معتبر حضوری فعال داشته باشد، با دائم تمرین کردن در داخل ایران نمی توان کاری از پیش برد. اگر جودوکار در اردوها و مسابقات مختلف با رقبای خود مبارزه نکند و روی تاتامی های سطح بالا حاضر نباشد هیچگاه نمی تواند در مسابقات جهانی موفقیتی کسب کند.

رودکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکل من در داخل ایران نبود حریف تمرینی است. نمی دانم به چه دلیل شورای برون مرزی با سفر من به کمپ جهانی فرانسه که بار مالی هم نداشت مخالفت کرد، با این نوع برخورد مسئولان و نگرش آنها بهترین مربی دنیا را هم داشته باشیم نمی توانیم موفق باشیم.

این عضو تیم ملی جودو با اشاره به مربی ایتالیایی گفت: چند جلسه تمرینات او را دیدم، او می تواند با جودو ایران موفق باشد. او برنامه ریزی و تمرینات خوبی هم دارد ولی مشکل جودو ما مربی نیست. ما ابتدا باید امکانات و سرمایه لازم را فراهم کنیم. اگر بستر لازم فراهم نشود نمی توان با بهترین مربی دنیا هم نتیجه گرفت.

وی در مورد آسیب دیدگی خود گفت: هنوز به طور کامل رفع نشده، مدتی است که تمرینات خود را شروع کرده ام. تاکنون که فشار چندانی وارد نشده مشکلی نداشته ام و امیدوارم بتوانم بازهم روی تاتامی جودو حاضر شوم.

رودکی در پایان پیرامون حضور در تورنمنت رومانی به همراه تیم منتخب نیروهای مسلح گفت: بعید می دانم تیم اعزام شود. فکر می کنم بازهم مشکلات مالی دردسرساز شود. من تلاش می کنم خود را برای حضور در مسابقات ارتشهای جهان در برزیل آماده کنم.