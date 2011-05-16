"هزار پیچ" گرگان زیر تیغ ساخت و ساز/ تپه سوگله می میرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آغاز ساخت و ساز غیرمجاز در تپه هزار پیچ گرگان در حالیست که بارها شهردار، فرماندار و دیگر مسئولان شهری و استان اعلام کرده بودند: هزار پیچ، تپه سوگله باقی می ماند.

وجود وعده های مکرر برخی از مقامات مسئول به شهروندان گرگانی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز و احداث بنا در تپه تاریخی هزارپیچ ( منطقه گردشی سوگله ) متاسفانه چندروزی است اعضای یکی از تعاونی های مسکن با پیاده کردن نقشه های تفکیکی خود و مشخص کردن حریم اراضی، مقدمات لازم را برای آغاز ساخت و ساز و احداث بنا فراهم کرده اند.

عبدالرضا چراغعلی عضو شورای شهر گرگان در این زمینه گفت: شرکت تعاونی کارکنان نیروی انتظامی یکی از چند تعاونی است که از سالها پیش مالک بخشی از اراضی هزارپیچ هستند.



وی اظهار داشت: تعدادی از اعضای آن اصرار بر ساخت و ساز در اراضی تعاونی خود را داشته و علاقه ای به واگذاری اراضی و یا توافق با شهرداری گرگان ندارن



چراغعلی گفت: حسین ربیعی رئیس جدید شورای شهر نیز بارها با اعلام رسمی این مطلب که خانه دار شدن و جان مردم بیشتر از حفظ این تپه تاریخی و منابع طبیعی ارزش دارد، موافقت خود را با ساخت و ساز در این منطقه توسط تعاونی های مسکن اعلاکرده بود.



وی گفت: در این خصوص نگرانی ها از آنجا تشدید می شود که هجوم سازندگان غیر مجاز و تخریب گسترده جنگلها ، مراتع و منابع طبیعی علی رغم اطلاع مقامات مسئول با سرعت در چهار گوشه این شهر تاریخی علی الخصوص در بالا دست ناهارخوران و روستای تاریخی زیارت با سرعت ادامه دارد .



چراغعلی گفت: پس از اطلاع از آغاز ساخت و ساز در هزار پیچ ، مراتب ، به اطلاع ابراهیم کریمی شهردار گرگان رسانیده شد و مقرر شد موضوع از طریق هیئت مدیره تعاونی نیروی انتظامی پیگیری شود .



به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته شورای اسلامی شهر گرگان در اقدامی شگفت انگیز با ساخت و ساز بر روی منطقه هزارپیچ موافقت کرد واین لایحه موجب پیگیری جمعی از شهروندان و دوستداران طبیعت ، و نهایتا مخالفت فرماندار گرگان با این مصوبه شد.



با تصویب مصوبه ساخت و ساز در منطقه بکر طبیعی هزار پیچ گرگان از سوی شورای شهر، طلسم تخریب طبیعت در منطقه و استان به صورت قانونی شکسته شد و باید با طبیعت بکر و دیدنی مناطق مختلف گلستان خداحافظی کرد.