فرانسه تنها قدرت اروپايي مخالف با تك قطبي شدن جهان

به گزارش خبرگزاري مهرهفته نامه خبري تحليلي "استريت تايمز"چاپ مالزي با اعلام اين مطلب افزود: آمريكا، انگليس و آلمان، "ژاك شيراك" رييس جمهور فرانسه را به دليل اظهاراتش مبني بر نياز جهان به شراكت در مقابل رقابت مورد تحقير قرار مي دهند.

زماني كه شيراك از جهاني چند قطبي صحبت مي كند كه در آن همه دولت ها به طور متعادل در آن به اظهار نظر و اعمال عملكرد بپردازند، مشخصا مقصود وي به دولت هاي اشغالگري همچون آمريكا باز مي گردد.

در طول جنگ عراق هيچ يك از طرفهاي درگير در جنگ به ايده شيراك توجهي نكردند. حتي برخي از كشورها اظهار داشتند كه شيراك رييس جمهور فرانسه در صدد محافظت از دولت حزب بعث و صدام است.

مجادلات ضد شيراك يك ماه پيش زماني كه "كاندوليزا رايس" مشاور امنيتي ملي آمريكا در اظهارات خود در لندن بدون اينكه اسمي از شيراك ببرد مستقيما به وي حمله كرد، شدت گرفت . وي چند قطبي بودن را تئوري رقابت بر پايه به دست آوردن بهره ناميد كه فقط دشمنان آزادي به آن توسل مي جويند.

رايس گفت: "ما اين تئوري را قبلا امتحان كرده ايم و ديديم كه به جنگ هاي وسيع ختم مي شود. در زمان گذشته اين نوع تئوري به جنگ سرد ختم شد. چنين روشي سبب مي شود كه ما از راهي كه اسلافمان براي رسيدن به آزادي رفته اند منحرف شويم."

رايس با فشار آوردن بر اروپا و ديگر كشورهاي دموكرات در جهان براي پيروي از دستورات واشنگتن در امور جهاني به جاي تلاش براي همسو نمودن سياست هاي رقيبانه، اضافه كرد: "مرجعي كه اطمينان دارد ارزشهاي آزادي را دنبال مي كند، چه لزومي دارد كه ارزشهاي مذكور را محك بزند."

"توني بلر" نخست وزير انگليس نيز هفته گذشته در كنگره آمريكا با استفاده از اظهاراتي شديد تر از گفته هاي رايس اعلام كرد: "هر اتحادي بايد از آمريكا و يا اروپا آغاز شود و چنانچه دولت ها از اين امر تخطي نمايند نتيجه اي جز هرج و مرج نخواهد داشت. وي افزود: "در سياست هاي بين المللي هيچ تئوري در جهان خطرناك تر از اين نيست كه آمريكا و ديگر مراجع داراي قدرت در جهان، اقتدار خود را از دست بدهند."

بلر اظهار داشت : امروزه ما دچار نوعي نابهنجاري تاريخي هستيم كه برخي دولت ها از اصول سنتي امنيت تخطي مي كنند و اين موضوعي خطرناك است چرا كه امروزه مسئله جهان مسئله رقابت يا شراكت نيست ما بايد همگي يك هدف را پيش رو قرار دهيم و به سوي آن پيش رويم.

از ديگر كساني كه هفته گذشته از واشنگتن ديدار كرد، "يوشكا فيشر" وزير امور خارجه آلمان بود وي نيز به طرفداري از انگليس و آمريكا اعلام كرد كه عليرغم مخالفتش با جنگ عراق به هيچ وجه قصد ندارد با تك قطبي شدن جهان مخالفت كند.

يكي از مقامات رسمي آلمان نيزپا را فراتر گذاشت و همه كشورهاي اروپايي را كه ديدگاههاي استراتژيك خود پس از 11 سپتامبر را شفاف نمي كنند يا ارتباط مناسبي با آمريكا ندارند را تحقير نمود.

با وجود وضعيتي كه توصيف شد، تنها مخالف تك قطبي شدن فرانسه است.

"كالين پاول" وزير امور خارجه آمريكا نيز هفته گذشته در كاخ سفيد در اين خصوص گفت پاريس را وادار خواهد نمود كه با سياست تك قطبي كردن جهان همگام گردد.وي افزود:" ما نخواهيم گذاشت فرانسه خود را به عنوان يكي از قطب هاي جهان چند قطبي جا بيندازد." وي چنين امري را براي سياست داخلي و خارجي فرانسه مضر دانست.

تا سه ماه گذشته به نظر مي رسيد كه روسيه، آلمان و فرانسه خود را به عنوان قدرت هاي جهان آينده معرفي كنند اما امروز تنها مدعي باقي مانده، فرانسه است.

پاول اظهار داشت كه واشنگتن در صدد است فرانسه را به دليل استفاده از بهره هاي مضاعف با خود همگام سازد و دعوت از "دومينيك دو ويلپن" وزير امور خارجه فرانسه براي ديدار از واشنگتن نيز در همين راستا است.

امروز احساسات ضد فرانسوي در دولت واشنگتن موج مي زند. اگر چه آمريكا در صدد است كه رييس جمهور فرانسه را متقاعد سازد اما اين امر مستقيما بستگي به اين موضوع دارد كه بوش چطور بتواند جنگ عراق را توجيه نمايد و دوستاني در آسيا و مناطق ديگر براي خود دست و پا كند.



