خودم سرپرست وزارت نفت هستم/ طرحهای آتی دولت و دستاوردهای هدفمندی

به گزارش خبرنگار مهر محمود احمدی نژاد در برنامه زنده تلویزیون که امشب پس از بخش خبری 22 و 30 دقیقه شبکه دو سیما سخن می گفت در رابطه با طرح هدفمند کردن یارانه ها ضمن مثبت ارزیابی کردن نتایج این طرح به دستاوردهای مثبت حاصل از هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای هدفمند سازی یارانه ها کنترل مصرف بود که هم اکنون در بخش گاز، بنزین، برق و گندم شاهد کاهش مصرف هستیم.

وی دیگر دستاوردهای این طرح به اجرای عدالت و افزایش بهره وری عنوان کرد و در عین حال گفت: اگر امسال شرایط آماده باشد گام بعدی در هدفمند سازی یارانه ها را نیز بر خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با بودجه تعیین شده از سوی مجلس برای باز توزیع یارانه ها در کشور افزود: بودجه کافی برای این منظور در نظر گرفته شده و کسری بودجه وجود ندارد.

احمدی نژاد طرح های در دست اجرای دولت را ادامه طرح هدفمند سازی یارانه ها ، بالندگی تولید، ایجاد اشتغال، تولید مسکن و طرح تحول شهرسازی، آتیه مهر و اعطای کارت اعتباری به همه اقشار عنوان کرد و گفت: دولت، اصلاحاتی را در بخش های بانکی، مالیاتی، گمرک و بیمه انجام داده و علاوه بر آن پزشک خانواده شهری و بیمه همگانی را در دستور کار آینده دولت خواهد داشت.

رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره ادغام وزارتخانه ها نیز گفت: این ادغام ها بر اساس دو ضرورت تکلیف قانونی و ساختار دولتی صورت گرفته است تا در راستای کوچک سازی دولت گامهایی برداشته شود.

احمدی نژاد مباحث مطرح در خصوص این ادغام ها را تلاش برای تفاهم میان مسئولین عنوان کرد و افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران بن بستی وجود ندارد و اگر بحث برای تفاهم به نتیجه نرسید نظر مقام معظم رهبری مشکلات را حل می کند.

وی همه بحث ها را در جهت حل مشکل دانست و در عین حال از سرپرستی خود بر وزارت نفت خبر داد.

رئیس جمهور در خصوص تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز خاطرنشان کرد: دولت چند ابهام برای اجرای این قانون داشت که من در این رابطه مکاتباتی نیز انجام دادم ولی در نهایت مقرر شده است که کمیته ای مشترک از مجلس و دولت این ابهامات را رفع کند.

احمدی نژاد همچنین به سئوالات بین المللی مجری برنامه پاسخ داد و در خصوص کشته شدن بن لادن گفت: من اطلاعات دقیقی دارم که بن لادن از مدتها قبل در اختیار نیروهای آمریکایی بوده و توسط خود آمریکایی‌ها مریض شده بود و در نهایت طی روزهای اخیر کشته شد تا از آن بهره برداری سیاسی و انتخاباتی بشود حال نیز نیروهای آمریکایی بدنبال جانشین برای بن لادن هستند که گروه منتسب به این شخص ماموریت خود را در منطقه ادامه دهند.

وی در خصوص تحولات اخیر منطقه و نا آرامی در برخی کشورهای منطقه گفت: در این تحولات ملت ها بدنبال مطالبات به حق خود هستند اما بیگانگان سعی در دخالت در این تحولات را دارند و در عین حال ماموریت ما نیز حمایت از آزادی ، عدالت و کرامت انسانی است.

رئیس جمهور در خصوص موجودیت رژیم صهیونیستی پس از 63 سال گفت: این رژیم غده چرکین سرطانی است که بایستی ریشه کن شود و ماموریت دولت های استعماری نیز در تحولات اخیرمنطقه این است که اسرائیل را سلامت از این ناآرامی ها بیرون آورده و در عین حال بخشی از اردن را بکنند و به فلسطینی ها بدهند.

احمدی نژاد همچنین خطاب به گروههای فلسطینی که در حال متحد شدن هستند افزود: این اتحاد شما باید منجر به ریشه کنی قطعی صهیونیسم از سرزمین های اشغالی شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با اخبارحاشیه ای اخیر از دولت تصریح کرد: حاشیه ها برای ما چندان مهم نیست و همه در دولت باید کار کنیم البته تمام مباحث مطرح رادر کشور در جهت تقویت کشور می دانیم و در مبانی هیچ مشکلی در میان ملت و مسئولین وجود ندارد.

رئیس جمهور در خصوص انتخاباتی بودن این حاشیه ها نیز گفت: وزارت کشور مجری انتخابات است و هیچ مسئولی از دولت اجازه دخالت در انتخابات را ندارد.

احمدی نژاد در پایان به نظام ولایی در کشورمان اشاره کرد و مدل حکومتی را مترقی ترین و مردمی ترین نظام کنونی در جهان دانست و همچنین ادامه داد: رابطه من با ولایت نه تنها پدر و فرزندی است بلکه اعتقادی هم هست.