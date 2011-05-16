احتمال تشکیل وزارتخانه و یا سازمان امر به معروف و نهی از منکر

نورالله حیدری، نماینده اردل و فارسان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون آخرین‌پیگیری‌های انجام شده در رابطه با طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر با ایجاد وزارتخانه ای با عنوان امر به معروف و نهی از منکر موافقت نشود سازمانی با این عنوان ایجاد می شود که معمولا چنین سازمانهایی زیر مجموعه ای از وزارت ارشاد و یا یکی از معاونتهای ریاست جمهوری و یا برخی نهادهای دیگر می شوند.

وی ادامه داد: نگاه این طرح فرهنگی است و کمتر به مسائل برخوردی و سلبی پرداخته شده و بیشتر در پی ایجاد یک ساختار قوی برای متولیان امر به معروف و نهی از منکر است.

موضوع تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر نیمه اردیبهشت ماه سال گذشته از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح شد. این مرجع تقلید عنوان داشت: باید «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها رسیدگی شود. یک ماه بعد سیداحمد خاتمی هم پیشنهاد تاسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرد.

پیش از این آرین‌منش نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام ایجاد سازمان امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده بود: با توجه به نظر مجلس در ارتباط با انتخاب رئیس این سازمان توسط رهبر معظم انقلاب، این موضوع به دفتر ایشان اعلام شد.

حیدری در رابطه با اعضای این سازمان اظهار داشت: در این سازمان یکی از معاونین رئیس جمهوری، یکی از معاونین قوه‌قضائیه، وزیر کشور، وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش و وزیر آینده ورزش و جوانان حضور خواهند داشت.

