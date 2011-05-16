به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه 40 دقیقه‌ای به تبیین اندیشه سیاسی حضرت امام (ره)، الگوی جهانی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی و مسئله صدور انقلاب، تأثیرپذیری منطقه از انقلاب اسلامی ایران، نقش حضرت امام (ره) و... پرداخت می‌شود.

کارشناسان این برنامه یحیی فیروزی، یعقوب توکل و فراتی و... هستند.

- ویژه برنامه "عطر بهشتی" به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) به طور زنده از رادیو معارف پخش می‌شود. در این برنامه به دوران کودکی حضرت زهرا (س)، برخی از خصوصیات حضرت، حجاب و عفاف، قناعت و همسرداری، نقش و الگوی حضرت برای همسران، جایگاه زن و مادر در آیات و روایات و ... پرداخت می‌شود.

پخش برنامه "عطر بهشتی" از سوم خردادماه شروع می‌شود.