اجرای زیرساختهای خدماتی مسکن مهر رودهن کند است

حیدر حامدی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: تا کنون در طرح مسکن مهر مهرآباد رودهن سه هزار و 200 واحد فونداسیون، سه هزار واحد اسکلت ساختمان، سه هزار واحد سقف، دو هزار و 800 واحد سفتکاری و 200 واحد نماسازی اجرایی شده است.



این مسئول از 70 درصد پیشرفت فیزیکی طرح مذکور خبر داد و افزود: مجموعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند با اجرای طرح مسکن مهر مهرآباد رودهن و 70 درصد پیشرفت فیزیکی رتبه نخست استان تهران را به خود اختصاص داد.



وی با اشاره به شاخصه هایی که موجبات کسب این رتبه را فراهم آورده خاطرنشان کرد: کسب این رتبه در سایه دستیابی به شاخصه هایی نظیر جذب کامل تسهیلات آماده سازی و ساخت، استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه و تعاونیهای سطح شهرستان و سود جستن از توان شرکتهای فعال در زمینه طرحهای انبوه سازی مسکن محقق شده است.



حامدی دو ماه آینده را زمان تحویل واحدهای مسکونی مهرآباد اعلام کرد و گفت: با ادامه روند کنونی از دو ماه دیگر واحدهای تکمیل شده این طرح تحویل متقاضیان می گردد.



مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دماوند پیرامون ایجاد زیرساختهای ضروری طرح یاد شده عنوان کرد: ایجاد دو کیلومتر شبکه برق رسانی، اجرای راه دسترسی و خاکبرداری مخزن آب شرب از جمله کارکردهای اجرایی در مسیر تامین امکانات اولیه مردم بود.



وی با بیان اینکه اجرای طرحهای خدماتی در این پروژه به کندی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اجرای برخی طرحهای خدماتی برای ایجاد امکانات اولیه زندگی متقاضیان واحدهای مسکونی مهرآباد رودهن به کندی صورت می گیرد.



این مسئول ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق تعهدات خود اراضی مناسبی را در اختیار نهادهای خدماتی قرار داده و متوقع است هر یک از دستگاه های مربوطه با شتاب بیشتری به ایجاد امکانات لازم مبادرت ورزند.



شهر 30 هزار نفری رودهن با مساحتی بالغ بر هزار و 400 هکتار در 30 کیلومتری شمالشرق استان تهران قرار داشته و با مناطقی نظیر بومهن، دماوند و لواسانات همجوار است.

