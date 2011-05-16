جدول 20 نکته اقتصادی رئیس جمهور در گفتگو با مردم

تا تعیین تکلیف نهایی موضوع ادغام وزارت نفت در نیرو، بنده سرپرست وزارت نفت خواهم بود.ریاست ایران بر اوپک یک جایگاه حقوقی بوده و ربطی به شخص ندارد و مطالبی که عده‌ای در این خصوص مطرح می‌کنند، موضوعی حاشیه‌ای و بی اهمیت است.



وزارت نفت 30 میلیارد تومان بودجه دارد و اصل وزارت نفت، شرکت ملی نفت است که البته در مورد وزارت نیرو نیز همین طور است و اینها وزارتخانه های پروژه ای هستند.



اکنون 16 تا 17 میلیارد دلار پول در حساب صندوق توسعه ملی است و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.



میزان نوسانات نرخ ارز را از سال 40 بررسی کرده ایم و این مطالعه نشان می دهد در قوس صعودی قیمت ارز، افزایش صادرات نداشته ایم اما در پنج سالی که نرخ ارز ثابت شد، میزان صادرات غیرنفتی از 7.2 میلیارد دلار در سال 83 به بیش از 32.6 میلیارد دلار رسیده و میزان سرمایه گذاری نیز بیشتر شده است.



برخی می گویند اگر قیمت ارز 300 تومان افزایش یابد برای دولت درآمدزا خواهد بود در حالی که این درآمد کاذب است و بیش از آن، هزینه به اقتصاد تحمیل می شود.



بانک مرکزی مأمور کنترل بازار ارز شده است و این بازار را مدیریت خواهد کرد، ضمن اینکه قیمت ارز در همان حدود قیمت سال 89 و با نوسان نیم تا یک درصد خواهد بود.



امسال در قانون بودجه پیش بینی شده است که یک گام دیگر درباره هدفمندی یارانه ها (تغییر دوباره قیمتهای انرژی) برداریم، با این حال وضع صنعت و کشاورزی را بررسی می کنیم و نظرهای مردم را می شنویم و اگر اوضاع آماده بود، این گام را بر می داریم.



ستاد هدفمندی در وزارتخانه های صنایع و کشاورزی و معاونت اول رئیس جمهور فعال است و در هیچ بخشی بحران نداشته ایم.



یکی از دغدغه های ما در 40 سال اخیر ضایعات نان بود که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حدود 30 درصد مصرف نان کاهش یافت و با صرفه‌جویی بیشتر، این میزان افزایش هم می یابد.



ایران پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به کشورهای صادرکننده گندم پیوسته و هم اکنون گندم در سبد صد کالای اصلی صادراتی کشور قرار گرفته است.



با افتخار اعلام می کنم تنها کشوری در روی زمین که در آن هیچ خانواری گرسنه نیست و به اندازه پوشاک و غذا پول در اختیار دارد جمهوری اسلامی ایران است و اگر بیست، سی سال این اتفاق ادامه یابد 50 سالی که یارانه ها هدفمند نبود جبران می شود.



مسئولان بانک جهانی رسما اعلام موضع کرده و گفته اند که نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در ایران بی نظیر است و از مسئولان اقتصادی ما برای تشریح این موضوع و انتقال این تجربه موفق دعوت کرده اند.



با توجه به مصوبه خیلی خوب مجلس درباره منابع درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال جاری، در این زمینه کسری بودجه نداریم.



اینکه هیچ رئیس‌جمهوری حاضر نشد در موضوع ادغام وزارتخانه‌ها وارد شود به این خاطر بود که باید یکسال را به این موضوع اختصاص می‌داد اما ما در دولت این زمان را صفر کردیم و اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد و وزارتخانه‌ها در حال انجام ماموریت‌های خود هستند.





اکنون قانونی در زمینه اجاره نداریم، باید تقاضای اجاره را معقول و بعد آن را کنترل کنیم، همچنین برخی از مشکلات نیز به سیستم شهرسازی برمی گردد و اگر تحولی در مدیریت شهری اتفاق بیفتد، گرانی اجاره نیز ‌موضوعیت نخواهد داشت.



خوش‌بینانه‌ترین برآوردها و خوش‌بین‌ترین اقتصاددانها از تبعات سنگین و ایجاد بحران اقتصادی در کشور با اجرای هدفمندی یارانه ها سخن می‌گفتند اما جمهوری اسلامی با ویژگی‌هایی خود و با داشتن ملت بزرگ و با اجرای موفق این طرح نشان داد می‌تواند کارهای بزرگ‌تر از این را نیز انجام دهد و این دستاوردی افتخارآمیز است.



اکنون 73 میلیون و 600 هزار نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند که فکر می‌کنم این رقم به 75 میلیون نفر برسد که البته در سال جاری حدود یک میلیون و 300 مولود نیز به این عدد اضافه می‌شود.



در بالاترین سطح مصرف در زمستان که دی و بهمن بود، قبوض 78 درصد مردم در بخش خانگی پایین‌تر از 40 هزار تومان بود که البته در برخی استانها این میزان کمتر و در برخی استانها این میزان بیشتر بوده است.



طرح عظیم تحول شهرسازی در کشور در دستور کار دولت قرار داد؛ برهمین اساس، با انقلابی که در این زمینه رخ خواهد داد برای همیشه تاریخ قیمت مسکن پایین خواهد آمد و دولت این طرح را با قدرت ادامه خواهد داد تا ان شاء‌الله در پایان سال 92 دیگر خانواده‌ها دغدغه مسکن نداشته باشند.

