به گزارش خبرنگار مهر، پخش مجموعه تلویزیونی "چهار چرخ" به کارگردانی جواد مزدآبادی از سوم اردیبهشتماه هر شب به غیر از پنجشنبه و جمعهها ساعت 20:45 از شبکه سه شروع شد و در این هفته به پایان میرسد.
فیلمنامه سریال "چهارچرخ" را محمدرضا فاضلی به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیهکنندگی محمدرضا شجاعی نوشته است. در این پروژه حمید لولایی، مریم امیرجلالی، بهنوش بختیاری، شهرام قائدی، رضا توکلی، فلامک جنیدی، محسن قاضی مرادی، مصطفی طاری، اصغر سمسارزاده، مجید یاسر و... بازی کردند.
این مجموعه روایتگر داستان مردی بنام ذبیح است که سالهاست آرزوی خرید یک ماشین را دارد، اما درست هنگامی که پول خرید ماشین مورد نظر مهیا میشود اتفاقات دیگری رخ میدهد. درباره سریال "چهارچرخ" گفتگویی با جواد مزدآبادی گرفتیم.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: قبل از اینکه کارگردانی سریال "چهارچرخ" را بپذیرید، اصغر نعیمی 20 درصد از این پروژه را ساخته بود. چطور شد کارگردانی این مجموعه را پذیرفتید؟ برایتان مشکل بود ادامه کاری را بدهید که با نگاه یک کارگردان دیگر برنامهریزی شده بود؟
- جواد مزدآبادی، کارگردان: شرایط برای ساخت مجموعه "چهار چرخ" ویژه بود. تولید این سریال به کارگردانی آقای نعیمی آغاز شده بود، اما بنا به دلایلی کار با او ادامه پیدا نکرد و از من خواستند تا مجموعه را بسازم. ویژه بودناش از این لحاظ بود که من کار طنز را خیلی دوست دارم و تاکنون چند تله فیلم با موضوع طنز کار کردم و از سوی دیگر تجربه نگارش متن طنز هم دارم. این مسئله نشاندهنده این است که من دغدغه ساخت چنین اثری را داشتم.
بعد از صحبتی که با دکتر شجاعی تهیهکننده "چهارچرخ" داشتم، احساس کردم میتوانم کار خوبی بسازم، به همین دلیل کارگردانی این پروژه را پذیرفتم. البته تولید این مجموعه با سختیها و مشکلات زیادی شروع شد، اما خوشبختانه مشکلات را پشت سر گذاشتیم.
*اما کمتر کارگردانی پیدا میشود که کار نیمه رها شده را بپذیرد؟
- رفاقت دیرینهای که با تهیهکننده داشتم و صحبتی که برای این پروژه با هم کردیم به توافق لازم رسیدیم. علاوه بر آن قصه "چهارچرخ" را دوست داشتم و بازیگران خوبی با این پروژه همکاری میکردند. فقط چند شخصیت با سلیقه من همخوانی نداشت.
*کدام یک از کاراکترها با سلیقه شما هماهنگ نبود؟
- مثلاً نقشهایی که محسن قاضیمرادی و مصطفی طاری ایفا میکردند با سلیقه من همخوانی نداشت و جنس بازیشان با چیزی که من میخواستم تفاوت داشت. اما بعد از صحبتهایی که ما هم داشتیم با تغییر شخصیتپردازیها به تعامل رسیدیم.
*چقدر از سکانسهایی که اصغر نعیمی کارگردانی کرده بود را استفاده کردید؟
- برخی دکوپاژها مورد پسند من نبود و صحنهها دوباره ضبط شد.
*یعنی دوباره 20 درصد از کار را ضبط کردید؟
- نه. حدود 10 درصد از صحنهها دوباره ضبط شد.
*قطعاً این اتفاق برای بازیگران خوشایند نبود. آنها اعتراضی نسبت به این مسئله نداشتند؟
- مسلماً برایشان خوشایند نبود، اما دکوپاژ، ضرباهنگ و ریتم در کار اهمیت زیادی دارد به ویژه در مجموعههای طنز. گرچه روزهای اول کمی سخت بود، اما با مدیریت درست آقای شجاعی تهیهکننده و کمکهای خوب آقای لولایی مشکلات را پشت سر گذاشتیم. بازیگران احترام زیادی برای آقای لولایی قائل بودند و او توانست فضای صمیمی میان گروه شکل بدهد تا مشکلات برطرف شود.
از سوی دیگر این مجموعه قرار بود ایام نوروز پخش شود و ما زمان کمی برای رساندن کار داشتیم، اما توانستیم با همکاری عوامل سختیها را پشت سر بگذاریم. البته وقتی تصمیم گرفته شد که سریال ما ایام نوروز پخش نشود، بازیگران خیلی ناراحت بودند و باز هم لولایی بود که آنها را به ادامه کار امیدوار کرد.
*یعنی اگر آقای لولایی نبود، بازیگران نسبت به شما موضع داشتند؟
- نه، این طور که شما میگویید. ولی کمکهای آقای لولایی برای حل مشکلات سریال "چهارچرخ" خیلی خوب بود. در این مجموعه بازیگران خوبی حضور داشتند، اما فقط شهرام قائدی، محسن قاضی مرادی و بهنوش بختیاری قبلاً با من کار کرده بودند. به هر حال باید پذیرفت ضبط دوباره برخی صحنهها برای بازیگران خستهکننده و ناخوشایند بود.
علاوه بر آن اعتماد مهمترین اصل در هر کاری است و آقای لولایی بر خلاف اینکه قبلاً با من کار نکرده بود، اما وقتی با هم صحبت کردیم به من اعتماد کرد و سعی کرد به لحاظ روانی فضای کار هم تلطیف کند. او از بچهها خواست تمام توان و انرژیشان را برای این مجموعه بگذرانند و طولی نکشید که عوامل تولید "چهارچرخ" با هم اخت شدند.
*به قول معروف آقای لولایی ریش سفید سریال "چهارچرخ" بود.
- بله. دقیقاً همین طور بود. آقای لولایی حتی در مقوله بازیگردانی هم به ما کمک کرد، اما اجازه نداد در تیتراژ نامش را بزنیم.
*چرا؟
- او با بزرگواری هر کمکی که از دستش برآمد برای سر انجام رساندن سریال "چهارچرخ" انجام نداد و من و بازیگران از تخصص او در کارهای طنز نهایت استفاده را کردیم. بزرگواری او بود که اجازه نداد نامش در تیتراژ زده شود.
*شما در صحبتهایتان اشاره کردید سریال "چهار چرخ" موضوعاش برایتان ویژه بود. در حالی که قصه این سریال هیچ ویژگی ندارد؟
- قصه سریال "چهار چرخ" شیرین و دلچسب بود، قصهای داشت که مردم به راحتی با آن ارتباط برقرار میکردند و روایتگر بخشی از زندگی آدمهای جنوب شهر بود. نمیخواهم بگویم این مجموعه برجستگی خاصی نسبت به مجموعههای طنز دارد. البته باید پذیرفت در این موقعیت که مخاطبان به انواع و اقسام فیلمهای روز دنیا دسترسی دارند.
رسیدن به یک زبان واحد کار دشواری است. از طرفی امروز خنداندن مردم کار دشواری است. شاید قبلاً مردم از کارهایی که هجو یا هزل در آن بیشتر از طنز بود، می دیدند و میخندیدند؛ اما امروز این کار سختی است و مخاطبان به سادگی نمیخندند.
معتقدم قصه مجموعه "چهارچرخ" این بضاعت را داشت که تبدیل به کار پربیننده شود و بازیگران از جمله لولایی، امیرجلالی و ... تلاش خود را برای یک کار طنز پربیننده را انجام دادند و در حال حاضر این مجموعه پربیننده است.
*از کجا متوجه شدید که این سریال پربیننده است؟ مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما در این باره نظرسنجی انجام داده است؟
- نه، نظرسنجی صورت نگرفته است، اما بازخورد مخابان مثبت است و جزو سریالهای پربیننده است. البته سریالهای "آدمخوار" و "خونبها" هم که کارگردانیاش بر عهده من بود، پربیننده شده بودند.
*ولی پربیننده بودن یک اثر دلیل بر خوب بودن آن نیست؟
- یکی از ملاکهای مهم است. سریال "چهارچرخ" توانست مخاطب را بخنداند، مخاطبی که امروز به راحتی نمیخندد.
*لولایی در سریال "چهار چرخ" یک تیپ پر از تکرار است. فکر نمیکنید مخاطب دیگر از این تیپ خسته شده است؟ یا مریم امیرجلالی که همیشه نقش یک زن خانهدار و عصبی را بازی میکند که خانوادهاش را خیلی دوست دارد.
- معتقدم کلیشه بازی کردن ایراد نیست. اگر بازیگری در تیپی که بازی میکند موفق باشد و دوباره آن را تکرار کند تا مخاطب لبخند بر لبش بنشیند، موفق بوده است. البته اگر قرار است از همان شخصیت در یک مجموعه طنز استفاده کنیم باید زیرکانه این کار را انجام دهیم که به نظرم این اتفاق در سریال "چهارچرخ" افتاده است.
حمید لولایی و مریم امیرجلالی در عین حال که یک تیپ پر از تکرار هستند، اما تفاوتهای بسیاری در ایفای نقشهایشان دارند. اگر مردم زوج هنری لولایی و امیرجلالی را دوست دارند و ما هم یک قصه خوب داریم، چرا مردم را از دیدن صحنههایی که آنها را میخنداند محروم کنیم.
در دنیا تیپهای مختلف در طنز بودند مثل چارلی چاپلین و ... گرچه این تیپها تکراری بودند، اما بارها در داستانهای متفاوت نقشهای خوبی را ایفا کردند و مردم هم خندیدند. آنچه اهمیت دارد این است که تیپهای طنز در موقعیتهای داستانی جذاب قرار بگیرند. در مجموعه "چهارچرخ" امیرجلالی نقش یک زن عصبی را بازی میکند که مردم او را دوست دارند و لولایی هم ایفاگر نقش یک آدم ساده است. مردم با این دو نقش ارتباط خوبی برقرار کردند.
*ولی کارگردانان ریسک نمیکنند تا چهرههای جدید را در طنز شناسایی کنند.
- نه. بحث این نیست که کارگردانان ریسک نمیکنند، اما باید دید آیا بازیگران هم این توانایی را دارند یا نه. به نظرم افرادی که در کارهای طنز موفق بوده، محدود هستند. البته باید به این فکر باشیم که بازیگران جدیدی را در این حوزه پرورش دهیم.
*شما در مصاحبهای گفته بودید که سریال "چهارچرخ" به کارهای رضا عطاران نزدیک است. یعنی این سریال طنز را با آثار عطاران مقایسه میکنید؟
- نه. من مقایسه نمیکنم. اما قصه این مجموعه به کارهای رضا عطاران نزدیک بود. خانوادههای جنوب شهری که مشکلات برای مردم قابل باور است. حمید لولایی که نقش ذبیح را بازی میکند شخصیت دور از ذهنی نیست. مخاطب با چنین شخصیتهایی به کرات در میان اطرافیانش رو به رو شده است، افرادی که پنج میلیون تمام زندگی و داراییشان است. به نظرم جنس قصه برای مخاطبان ملموس بود.
*چرا این سریال نوروز روی آنتن نرفت؟
- این تصمیم مدیر شبکه سه بود. به هر حال فرقی نمیکرد که سریال ما پخش شود یا "راه در رو" هر دو گروه برای این پروژه زحمت زیادی کشیده بودند.
*و صحبت آخر.
- من تلاش خودم را کردم تا سریال خوبی بسازم تا مردم با دیدن آن بخندند.
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گفتگو: فاطمه عودباشی
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