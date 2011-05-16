استاد فلسفه دانشگاه شهر نیویورک در گفتگو با مهر: دنیای امروز مسائل اخلاقی جدیدی مطرح کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "بررسی اخلاق" اثر استیون کان به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

دکتر استیون کان استاد فلسفه در دانشگاه شهر نیویورک در مورد این کتاب و محورهای آن به خبرنگار مهر گفت: این کتاب گزیده و گلچینی از آثار مربوط به فلسفه اخلاق است . در این کتاب، 40 اثر کلاسیک و معاصر مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالب کتاب در سه بخش تقسیم شده و برای تدریس در این حوزه راحت است.

وی یادآور شد: بخش اول کتاب به بررسی چالشهای اخلاقی می‌پردازد. هر دانشجویی در حین مطالعه اخلاق با فرضهایی در خصوص اخلاق مواجه می‌شود و آنها را مورد پرسش قرار می‌دهد. در این بخش این مسائل و موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی در ادامه به تشریح بخش دوم کتاب پرداخت و گفت: بخش دوم کتاب به نظریه‌های اخلاق می‌پردازد. در این بخش نظریه‌های مهم و تأثیرگذار اخلاق از دوران کلاسیک تا زمان معاصر که توسط اندیشمندان ارائه شده مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کان تأکید کرد: در بخش سوم کتاب مسائل اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرند. در دنیای کنونی شاهد به وجود آمدن مسائل اخلاقی جدید هستیم.

این استاد دانشگاه در پایان یادآور شد: در حال حاضر موضوعاتی چون سقط جنین، اتانازی (مرگ آسان)، تروریسم، حقوق حیوانات و محیط زیست به عنوان مسائل اخلاقی مطرح هستند که پیرامون آنها مباحثی متفاوت وجود دارند.