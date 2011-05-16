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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۳۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم بین المللی به شرح زیر است.

- در جریان تظاهرات ضد صهیونیستی در برابر سفارت رژیم اسرائیل در قاهره 24 نفر زخمی شدند.

- در درگیری تظاهرات کنندگان با نظامیان رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان و سوریه 12 نفر شهید شدند.

- روسیه از تصمیم خود برای اختصاص 5 میلیارد دلار علاوه بر بودجه سابق برای توسعه جزایر کوریل خبر داد.

- " گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان برای بررسی اوضاع جهان عرب وارد مغرب شد.

- بمباران شهر تلکلخ در استان حمص سوریه دستکم 7 کشته بر جا گذاشت.

- مردم ترکیه با برپایی تظاهراتی در آنکارا خواستار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از کشورشان شدند.

- نیروهای امنیتی اردن با خشونت تظاهرات مردم این کشور به مناسبت روز نکبت را متفرق کردند.

- رژیم صهیونیستی با پرداخت درآمدهای گمرکی توقیف شده تشکیلات خودگردان فلسطین موافقت کرد.

- "جان کری" سناتور آمریکایی امروز با مقامات پاکستانی دیدار می کند.

- مخالفان سوریه اعلام کردند تا توقف کامل سرکوب معترضین وارد گفتگوهای ملی نخواهند شد.

کد مطلب 1312626

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