عذرخواهیهای رسمی غولهای فناوری/ مشتریان ایرانی؛ مقصران همیشگی!

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی محصولی به عرضه تجاری می رسد این بدان معنی است که پیش از تولید انبوه، نمونه های آزمایشی آن بارها و بارها مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

باوجود این، برخی مواقع حتی محصولاتی که به عرضه تجاری رسیده اند نیز با مشکلاتی مواجه می شوند و برپایه اصل مشتری مداری، تولیدکنندگان را وادار می کنند تا از مشتریان خود به خاطر مشکلات ایجاد شده عذرخواهی کنند.

هر چند در بسیاری از موارد کالاها با مشکل مواجه نمی شوند بلکه در خدمات ارائه شده از سوی شرکتها به ویژه شرکتهای فناوری اختلال به وجود می آید.

در این گزارش برخی از عذرخواهیهای شرکتهای فناوری از مشتریان خود در سالهای اخیر معرفی می شوند.

گوگل و قطع جی- میل و عذرخواهی مدیران ارشد گوگل

"بن ترینور" معاون رئیس بخش مهندسی گوگل پس از ایجاد مشکلی در "جی. میل" از کاربران "جی. میل" عذرخواهی و تاکید کرد که در زمان کوتاهی اطلاعات از دست رفته کاربران را بازیابی خواهد کرد مدیران گوگل عذرخواهی کردند گوگل بزرگترین موتور جستجوی دنیا و یکی از ارائه دهندگان مهم سرویسهای مختلف بر روی وب است. این جستجوگر از اول آوریل 2004 سرویس "جی. میل" را در نسخه بتا به تعداد محدودی از کاربران خود عرضه کرد و از فوریه 2007 به صورت آزاد آن را در اختیار عموم گذاشت.

تا نوامبر 2010 این سرویس پست الکترونیک در هر ماه 193.3 میلیون کاربر جدید داشت به طوری که در مدت تنها 3 سال این سرویس توانست از رقبای خود یعنی پست الکترونیک یاهو و "هات میل" مایکروسافت پیش افتد.

اما این سرویس تاکنون حداقل دو بار دچار مشکل شده است. مشکلاتی که مقامات گوگل را وادار به عذرخواهی از کاربران خود کرد.

سپتامبر 2009- روز سه شنبه اول سپتامبر 2009 سرویس پست الکترونیک جی میل به مدت یکساعت و 45 دقیقه از سرویس خارج شد.

شرکت گوگل پس از بروز این مشکل بر روی وبلاگ رسمی این سایت پستی گذاشت و ضمن عذرخواهی از کاربران خود نوشت: "می دانیم که در این لحظه بسیاری از شما در ورود به سرویس جی- میل دچار مشکل شده اید. امیدواریم که بتوانیم در کوتاه مدت توضیحات مناسبی در این خصوص ارائه کنیم."

فوریه 2011- در 28 فوریه 2011 گوگل اعلام کرد که در مدت یک به روزسازی سرویسهای این جستجوگر، یکسری مشکلات برای کاربران "جی. میل" ایجاد شده است.

این مشکل که ظرف 12 ساعت حل شد گوگل را باردیگر وادار به عذرخواهی از کاربران کرد.

این به روزسازی که در نرم افزار آرشیوسازی گوگل انجام شده بود موجب شد که صندوق پست الکترونیک 35 هزار کاربر از این سرویس حذف شود.

آمارهای اولیه از آسیب رسیدن به 150 هزار کاربر خبر می داد اما گوگل در پاسخ به این آمارها اظهار داشت که 200 میلیون اکانت "جی. میل" وجود دارند که در اثر بروز این مشکل تنها حدود 35 هزار اکانت دچار مشکل شده اند.

"بن ترینور" معاون رئیس بخش مهندسی گوگل از کاربران "جی. میل" عذرخواهی و خاطرنشان کرد که در زمان کوتاهی اطلاعات از دست رفته کاربران را بازیابی خواهد کرد.

استفاده غیرقانونی مایکروسافت از یک کد نرم افزاری و عذرخواهی مدیران مایکروسافت

مایکروسافت پس از ایجاد یک مشکل برای کاربران، پس از بررسیهای خود اعلام کرد: مایکروسافت آماده است تا پوزشهای فراوان خود را به دلیل استفاده غیرقانونی از این کد و ایجاد مشکلاتی برای کاربران بیان کند مایکروسافت هم عذرخواهی کرد آوریل 2007- سیستم عامل ویستا یکی از تجربه های ناموفق غول نرم افزاری دنیا بود. تجربه تلخی که شرکت بیل گیتس را وادار کرد تا پیش از زمان تعیین شده، سیستم عامل ویندوز 7 را به بازار عرضه کند.

در این راستا، در آوریل 2007 مایکروسافت به کاربران نسخه های آزمایشی سیستم عامل جدید ویندوز ویستا هشدار داد تا 31 ماه می سیستم های خود را به نسخه تجاری کامل ویستا به روز کنند تا داده های ذخیره شده در رایانه های شخصی آنها از دست نرود.

مایکروسافت در قالب پست های الکترونیکی به کاربران هشدار داد که شماره رمزهای مورد استفاده برای دسترسی به نسخه بتای ویندوز ویستا پس از این ضرب الاجل عمل نمی کند.

مایکروسافت در این فراخوان افزود: پس از تاریخ یاد شده، این نرم افزار برای رایانه های شخصی کاربران تنها کارکردی 2 ساعتی خواهد داشت و کاربران فقط می توانند داده ها را بازیابی کنند.

هر چند شرکت ردموند در این بیانیه عذرخواهی نکرد اما انتشار همین ضرب الاجل می توانست حساسیت مشکل نسخه بتای ویندوز ویستا را نشان دهد.

نوامبر 2009- 16 نوامبر 2009 مایکروسافت به دلیل استفاده از کد GPL2 از کاربران خود پوزش خواست. غول نرم افزاری دنیا در این روز اطلاعیه ای را منتشر کرد که به صورت غیرمستقیم استفاده نادرست از سیستم منابع بار روتین کد GPL2 را در ابزارهای اجراکننده USB و DVD سیستم عامل ویندوز 7 تائید می کرد.

این اطلاعیه پس از اینکه بعضی از وبلاگها مایکروسافت را متهم به نقض استفاده از ضوابط این کد کرده بودند منتشر شد.

شرکت بیل گیتس در این اطلاعیه اظهار داشت: "پس از انجام بررسیهای بسیار دقیق دریافتیم که کد مورد نظر قادر نیست خبر نقض ضوابط را تائید و یا رد کند. با وجود این مایکروسافت آماده است تا پوزشهای فراوان خود را به دلیل استفاده غیرقانونی از این کد و ایجاد مشکلاتی برای کاربران بیان کند."

اسکایپ و قطعی سرویس Voip و پوزش اسکایپ از کاربران با ارسال پیامک

اسکایپ با ارسال پیام کوتاه به 220 میلیون کاربر از مشکل ایجاد شده عذرخواهی کرد اسکایپ هم عذرخواهی کرد آگوست 2007- از روز پنجشنبه 16 آگوست 2007 سرویس تلفن از راه اینترنت (Voip) اسکایپ قطع شد. این سرویس پس از دو روز کار خود را از سر گرفت.

در آن زمان اسکایپ بر روی صفحه اصلی سایت خود نوشت: "خوشحالیم که مشکلات موجود حل شدند و موقعیت رو به بهبود است."

سپس از صبح شنبه 18 آگوست 2007 اسکایپ با ارسال پیام کوتاه به حدود 220 میلیون کاربر خود در سراسر دنیا از ویتنام تا برزیل و از آلمان تا آمریکا از این کاربران عذرخواهی کرد.

تعظیم رئیس تویوتا



رئیس تویوتا از مشتریان خود پوزش خواست و اندوه و تاثر خود را به خاطر یک نقص فنی مرگبار که منجر به فراخوان پس گیری 3.8 میلیون خودرو شد، ابراز داشت رئیس تویوتا تعظیم کرد به گزارش مهر، اکتبر 2009- برپایه استانداردهای ژاپنی، مدیران اجرایی به دلیل اشتباهات شرکتها به صورت عمومی و رسمی از مشتریان خود به خاطر مشکلات به وجود آمده عذرخواهی می کنند و مسئولیت تمام اشتباهات شرکت را در ارائه کالا و خدمات به عهده می گیرند. در این راستا بارها نیز شرکت تویوتا به خاطر نقص فنی محصولات این شرکت خودروسازی از مردم عذرخواهی کرده است. یکی از این موارد در اکتبر 2009 اتفاق افتاد که "آکیو تویودا" رئیس تویوتا از مشتریان خود پوزش خواست و اندوه و تاثر خود را به خاطر یک نقص فنی مرگبار که منجر به فراخوان پس گیری 3.8 میلیون خودرو شد ابراز داشت.

آنتن گیت "آی- فن"



آی- فن نسل چهارم دردسرهای زیادی برای شرکت استیو جابز به وجود آورد. به همین منظور استیو جابز با برگزاری یک کنفرانس خبری ضمن ابزار تاسف به خاطر این مشکل درمورد راههای حلهای آن توضیحاتی ارائه کرد مرد شماره یک فناوری اطلاعات پوزش خواست جولای 2010- ماه عرضه آی- فن نسل چهارم بود. تلفن همراهی که دردسرهای زیادی برای شرکت استیو جابز به وجود آورد. به همین منظور استیو جابز با برگزاری یک کنفرانس خبری ضمن ابزار تاسف به خاطر این مشکل درمورد راههای حلهای آن توضیحاتی ارائه کرد.

وی ضمن قبول اعتراض کاربران ناراضی اعتراف کرد: "آی- فن 4 با آنتن مشکل دارد اما این مشکل را تمام تلفنهای همراه هوشمند دارند به طوری که اگر آی- فن 3GS از هر 100 تماس x تماس را از دست می دهد آی- فن 4 از هر 100 تماس بین x و x+1 تماس را از دست می دهد."

استیو جابز در این کنفرانس خبری که "آنتن گیت" نام داشت و جمعی از خبرنگاران، نمایندگان جامعه کاربران و وبلاگ نویسان مختصص را دعوت کرده بود گفت: "شاید آی- فن 4 بهترین محصولی باشد که ما ساخته ایم. ما تاکنون بیش از3 میلیون دستگاه از این تولید جدید را فروخته ایم اما به هر حال نه ما و نه تلفن همراهمان کامل نیستیم."

عذرخواهی مرد شماره یک فناوری اطلاعات از کاربران

زباله های فضایی مقامات چینی را مجبور به عذرخواهی کرد

مقامات چینی از شهروندان به خاطر بمباران زباله های فضایی دو روستا در چین عذرخواهی کردند زیرا ساکنان دو روستای مجزا در جینگژی چین شب سوم اکتبر 2010 در اثر سقوط بخشهایی از راکت پرتاب ماهگرد جدید این کشور، چانگ- ای 2 در اطراف روستا از خواب پریدند عذرخواهی مقامات چینی

از مردم دو روستا به گزارش مهر، اکتبر 2010- مقامات چینی تا قبل از اکتبر 2010 هرگز در برابر خرابکاری هایی که منجر به افزوده شدن مقادیر زیادی زباله فضایی به مدار زمین شده است، معذرت خواهی نکرده و یا هیچ اقدامی جهت جبران این خرابکاری ها انجام نداده بودند.

اما سرانجام زمان آن رسید که این مقامات فضایی و دولتی زبان باز کرده و از شهروندان خود به خاطر بمباران زباله های فضایی دو روستا در چین عذرخواهی کنند زیرا ساکنان دو روستای مجزا در جینگژی چین شب سوم اکتبر 2010 در اثر سقوط بخشهایی از راکت پرتاب ماهگرد جدید این کشور، چانگ- ای 2 در اطراف روستا از خواب پریدند.

شدت برخورد این قطعات با زمین به اندازه ای بوده که روستاییان با ترس احتمال آغاز یک زمین لرزه از خواب پریده و به فضای آزاد هجوم برده اند و پس از جستجو موفق به یافتن قطعاتی از راکت پرتاب چانگ- ای که روز جمعه گذشته به مدار زمین پرتاب شده بود شدند.





زباله فضایی که مقامات چینی را مجبور به عذرخواهی از روستاییان کرد

فاجعه فوکوشیما و عذرخواهی و گریه مرد شماره یک صنعت هسته ای ژاپن

فاجعه فوکوشیما در اثر زلزله شدید ژاپن، شماره یک صنعت هسته ای ژاپن و مسئول "تپکو"، شرکت نیروگاه فوکوشیما را مجبور کرد تا در برابر صفحه تلویزیون ظاهر شود و از مردم ژاپن عذرخواهی کند عذرخواهی و گریه شماره یک صنعت هسته ای ژاپن مارس 2011- زلزله و سونامی 11 مارس 2011 ژاپن منجر به بروز یکی از بزرگترین فجایع 20 سال اخیر شد به طوریکه در اثر این زلزله و سونامی ناشی از آن نیروگاه اتمی فوکوشیما منفجر شد.

در این راستا، 19 مارس سال جاری شماره یک صنعت هسته ای ژاپن و مسئول "تپکو"، شرکت نیروگاه فوکوشیما طی یک نشست خبری در برابر صفحه تلویزیون ظاهر شد و رسما از مردم ژاپن عذرخواهی کرد و درحالی که می گریست اعتراف کرد که شرکت مسئول نیروگاه اتمی فوکوشیما با هدف آزمایش فناوریهای نوینی که برای حفظ نیروگاههای اتمی توسعه یافته اند به عمد عملیات اضطراری خنک کردن راکتورها را به تاخیر انداخت.

فروش اطلاعات "جی. پی. اس" به پلیس هلند و پوزش از مردم

رئیس هیئت مدیره شرکت تام تام به دلیل فروش اطلاعات کرابران دستگاههای جی پی اس به دولت هلند از مردم عذرخواهی کرد رئیس شرکت تام تام هم از مردم عذرخواهی کرد به گزارش مهر، می 2011- اول می 2011 یک روزنامه هلندی فاش کرد که شرکت "تام تام" اطلاعات کاربران دستگاههای "جی. پی. اس" خود را به دولت این کشور فروخته است و پلیس برای جریمه رانندگان از این اطلاعات استفاده می کند.

شرکت "تام تام" هلند یکی از غولهای فناوری در ارائه دستگاههای "جی. پی. اس" است. روزنامه هلندی Algemeen Dagblad کشف کرد که پلیس هلند در حال بررسی اطلاعاتی است که "تام تام" به دولت این کشور عرضه کرده است.

هدف از این بررسیها شناسایی رانندگانی است که از محدودیتهای سرعت تخطی می کنند. به این ترتیب پلیس می تواند با ردیابی کاربران "جی. پی. اس" های "تام تام" در زمان واقعی رانندگان خاطی را متوقف کند.

درحقیقت، شرکت "تام تام" این اطلاعات را به سازمانهای دولتی فروخته بود و تنها زمانی که پلیس برای جریمه کاربران "جی. پی. اس" شروع به از این اطلاعات استفاده کرد لب به اعتراض گشوده است.



"هارولد گوجین" رئیس هیئت مدیره "تام تام" در این خصوص ضمن عذرخواهی از این موقعیت اظهار داشت: "تنها اکنون که پلیس از اطلاعات ما برای جریمه کردن رانندگان استفاده کرده است ما آمده ایم تا موضوع را بررسی کنیم ما این اقدام پلیس را نمی پسندیم چرا که مشتریان ما آن را نمی پسندند."

تعظیم سونی در مقابل کاربران "پلی استیشن"

مقامات سونی قول دادند تا شبکه خدمات این شرکت را مورد بازبینی دوباره قرار داده و از وقوع مجدد چنین دردسری جلوگیری کنند مدیران ارشد سونی هم از مردم عذرخواهی کردند به گزارش مهر، می 2011- اواخر ماه آوریل گروهی از هکرها شبکه بازیهای آنلاین "پلی استیشن" را هک کردند و باعث شدند این شبکه که به 77 میلیون کاربر خدمات می دهد به حالت تعلیق در بیاید.

روز 2 می 2011، مدیران شرکت سونی در پی ادامه این مشکل و به منظور عذرخواهی از کاربران خود به شیوه سنتی ژاپنی ها برای چند ثانیه در برابر کاربران تعظیم کردند.

"کازو هیرای" نایب رئیس شرکت سونی گفت: "ما به خاطر دردسر بزرگی که به وجود آورده ایم معذرت خواهی می کنیم".

تله بزرگ سایبری به شبکه سونی اطلاعات کاربران بسیاری از سرتاسر جهان را در اختیار هکرها قرار داد.

مقامات سونی قول دادند تا شبکه خدمات این شرکت را مورد بازبینی دوباره قرار داده و از وقوع مجدد چنین دردسری جلوگیری کنند. اطلاعات به سرقت رفته از کاربران شامل نام، تاریخ تولد، آدرس ایمیل و اطلاعات ورود به شبکه بوده است. در این مراسم عذرخواهی، "کازو هیرای" از کاربران سونی درخواست کرد تا رمزهای ورود خود را به سرعت تغییر دهند.





مدیران سونی به خاطر دستیابی هکرها به اطلاعات کاربران به منظور پوزش مقابل دیدگان مردم تعظیم کردند

دریغ از یک عذرخواهی کوچک از مردم ایران

به گزارش مهر، نمونه هایی از عذرخواهی مردان بزرگ فناوری و اجرایی دنیا به دلیل اشتباهاتی کوچک و بزرگ در محصولاتشان را مشاهده کردید. این در حالی است که در کشور ما متاسفانه نه تنها فرهنگ عذرخواهی مدیران جایگاهی ندارد گاهی نیز اشتباهات خود را نمی پذیرند یا به ارگانها و مسئولان دیگر مرتبط می دانند و تنها نکته ای که در این میان دیده نمی شود رعایت حقوق کاربران است.

کابلهای مخابراتی به سرقت می رود و تلفنها و اینترنت مردم قطع می شود اما دریغ از یک عذرخواهی برای 48 یا 72 ساعت قطعی ارتباطات، اینترنت بارها و بارها قطع می شود اما همیشه لنگری مقصر می شود و کسی عذرخواهی نمی کند، خودروی صفر، چند دقیقه ای پس از تحویل دچار نقص می شود اما نه تنها عذرخواهی نمی شود بلکه نمایندگیهای مجاز هم، مشکل را مشمول گارانتی نمی دانند و مشتری باید دوباره هزینه کند، خودرو در مسیر و در محل پارک به یکباره آتش می گیرد و این مشتری است که سرمایه چند میلیونی خود را دود شده می بیند و ...

متاسفانه فرهنگ عذرخواهی مدیران جایگاهی در کشور ما ندارد اما امید می رود مدیران فناوری که خود را صاحب علم و دانش می دانند نیم نگاهی به مشکلاتی که خواسته یا ناخواسته محصولات صنایع آنها به مردم تحمیل می کنند داشته باشند. کار سخنی نیست. کاربر محترم عذرخواهی می کنیم!